Casos de Covid-19 ya no llegan a hospitales: AMIS

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Los casos de Covid-19 que se están presentando en la actual temporada invernal en su mayoría no requieren hospitalización, con lo que han disminuido las presiones en costos, dijo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

"Las personas que se enferman de Covid ya no están llegando a los hospitales", dijo la directora general del organismo, Norma Alicia Rosas.

En reunión con medios, la AMIS resaltó que los contagios de Covid-19 son menos severos gracias al elevado número de personas que cuenta con una vacuna.

---Vacunas para todos

En tanto, el organismo hizo un llamado a que haya disponibilidad de vacunas para atender otros padecimientos, tal es el caso de influenza así como enfermedades infantiles.

El presidente de AMIS, Juan Patricio Riveroll, aludió al comentario del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien pidió a los jóvenes no vacunarse para permitir que los grupos vulnerables tengan acceso a las vacunas.

En ese sentido, Riveroll dijo que en lugar de pedir a la población no vacunarse debe existir disponibilidad de dosis para cualquier persona en el país.

De acuerdo con la AMIS, en el caso de seguro de vida, desde el inicio de la pandemia se han pagado diariamente 37 millones de pesos en más de 156 mil defunciones a causa del Covid-19, por un monto total de 35.6 mil millones de pesos.

En el caso de gastos médicos, las aseguradoras del país han pagado 27.8 millones de pesos al día desde el arranque de la contingencia sanitaria, para cubrir más de 51 mil casos con un acumulado de 26.7 mil millones de pesos.

---Se estancan costos de atención médica privada por Covid-19

De acuerdo con los datos de AMIS, la pandemia de Covid-19 ha tenido un costo total de 3 mil 67 millones de dólares, lo cual lo ubica como el evento catastrófico más caro para el sector en la historia del país.

En tanto, el costo promedio en atención médica privada por este padecimiento se ha estancado en 521 mil pesos, siendo los casos de intubación con ingreso a unidad de cuidados intensivos los que más pagan en atención, con un promedio de 3.5 millones de pesos.