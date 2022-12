CEESP: coyuntura de la economía requiere cautela

A-AA+

Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la coyuntura actual debe verse con cautela, porque a pesar de que la actividad económica muestra un mejor desempeño, puede ser un efecto aritmético.

En su Análisis Económico Ejecutivo, los economistas del centro afirmaron que los resultados que se observan en el Indicador Global de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que muestra una mejoría en la producción nacional, no parece ser evidencia de que vendrá una recuperación sólida y dinámica. Desde su perspectiva, el problema está en que "la inversión, el principal generador de crecimiento sostenido, no da señales claras de fortalecimiento".

A pesar de que el índice de inversión ya supera en 2.2% el nivel que tenía antes de la crisis sanitaria, el porcentaje "dista de ser satisfactorio bajo cualquier punto de vista".

Por el lado de la carestía, los especialistas del CEESP indicaron que es probable que la reducción de la inflación no subyacente no se prolongue en diciembre pese a lo visto en meses pasados.