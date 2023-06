CEESP ve una magra recuperación económica

A-AA+

La reactivación del Producto Interno Bruto (PIB) de México resulta ser "especialmente magra", dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

"Falta mucho aún para una recuperación satisfactoria. Al primer trimestre, su nivel es apenas 1.2% mayor al de 2018", explicaron los economistas de la institución en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.

Mientras tanto, países desarrollados y economías emergentes se expandieron en mayor proporción. Por ejemplo, Estados Unidos logró un crecimiento mayor de 8.1% de 2018 a la fecha, Canadá de 5.5%, Chile de 7.4%, Brasil 8.1%, India 16.2%, Costa Rica 13.6% y Corea 7.7%.

A pesar de que hay dinamismo en la actividad económica del país, las expectativas no son claras, señaló la organización.

"Un crecimiento mayor al esperado anteriormente por los especialistas para este año no confirma la solidez de la economía que, con las extraordinarias ventajas de las que goza actualmente debería crecer mucho más", señaló.

El CEESP recordó que el Banco de México ajustó su pronóstico de crecimiento para 2023 de 1.6% a 2.3%, los especialistas del sector privado lo incrementaron de 1.7% a 2.1%, la OCDE de 1.8% a 2.6% y el Banco Mundial de 0.9% a 2.3%.

A pesar de esas correcciones a las estimaciones de expansión para el presente año, no se deben apresurar las expectativas, porque los especialistas consultados por Banxico estiman un crecimiento promedio para los próximos diez años de 2.1%.