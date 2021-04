Celebran prórroga, pero piden corregir fallas en portal del SAT

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estableció que si bien es favorable que se haya dado una prórroga a las personas físicas para presentar la declaración anual de impuestos, es importante que se asegure la funcionalidad efectiva del sistema para cumplir con esta obligación en el portal del fisco.

"Ahora que vienen las personas físicas ojalá que funcionen muy bien todos los sistemas para que podamos hacerlo", dijo el integrante del comité Indicador IMEF, Mario Correa.

En conferencia de prensa, consideró que es deseable que la Secretaría de Hacienda sea más sensible al tema de que funcione bien su página de internet para registrar las declaraciones.

Mencionó que buena parte de los comentarios que se hacen es que de repente el portal en donde se presentan las declaraciones, no se da abasto por la cantidad de gente que tratan de hacerlo.

Por su parte, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain Valero, aplaudió la medida de darles más tiempo a las personas físicas, pero lamentó que no se le dio el mismo trato a las empresas al negarles una prórroga.

"Es un beneficio útil para las personas físicas, pero hemos visto desde el año pasado una tendencia, no sólo de no apoyar sino de demeritar la labor del empresario en México, que son los que generan más de tres cuartas partes del empleo en el país, las remuneraciones que son la base del consumo, es parte del mismo ambiente en contra del sector privado que hemos visto", acusó.

Confió en que la autoridad reflexione y pueda llevar a cabo ese tipo de medidas para las empresas que son el componente fundamental para la recuperación de la economía.

Hizo ver que el año pasado más de un millón de empresas desaparecieron, según datos del Inegi.

"Fueron empresas que dejaron de operar, es una situación muy grave porque se formaron a lo largo de generaciones y que México perdió", enfatizó durante la presentación del Indicador IMEF.

Las que sobrevivieron, apuntó, hicieron un enorme esfuerzo para presentar su declaración de impuestos en una situación extremadamente desafiante, considerando la ausencia de apoyos suficientes para preservar las fuentes de empleo.

Estableció que si bien el IMEF está a favor de combatir la evasión fiscal y malas prácticas, es importante subrayar que muchas empresas resistieron la recesión y siguen adelante cumpliendo con sus obligaciones patronales.

"Proceso de vacunación es lento"

Más adelante, Mario Correa se refirió al tema de la vacunación, cuyo proceso, aseguró, avanza poco a poco.

"El tema de las vacunas, lo que hemos visto hasta ahora es que va lento, ojalá se acelere, será importante que eso ocurra para poder vacunar a buena parte de la población", matizó.

En su opinión, dijo, lo más importante como indicador a seguir será a cuántas personas ya se les aplicó la segunda dosis para poder hablar del número de inoculaciones completas en el país.

Reactivación económica

Sobre el indicador, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain, destacó que los resultados a marzo muestran señales de reactivación de la actividad económica tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero.

No obstante, advirtió que persisten riesgos de consideración para la actividad económica asociados a factores externos e internos.

De ahí la importancia del programa de inoculación de vacunas, así como mitigar el probable rebrote de Covid-19 tras el periodo vacacional de Semana Santa y mejorar el clima de inversión, sentenció.

Indicó que el panorama para las inversiones se ha deteriorado significativamente por la serie de incesantes iniciativas legislativas "antimercado" que, pese a que no se aprueban, están mermando la confianza.

De igual manera mencionó las consultas ciudadanas de dudosa representatividad, que han dado reversa proyectos de inversión privados en fase de construcción, y los acuerdos inconstitucionales para sepultar de facto la reforma energética.