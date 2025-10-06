logo pulso
Pensión Mujeres Bienestar: Documentos para recoger la tarjeta

Por El Universal

Octubre 06, 2025 10:33 a.m.
La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad durante la etapa previa a la pensión universal; este ciclo de entregas corresponde a las personas que realizaron su registro en agosto y están programadas para recibir su tarjeta del Banco del Bienestar entre octubre y noviembre de 2025.
¿Qué documentos debes presentar para recoger la tarjeta y cobrar 3 mil pesos?
Para poder recoger el plástico y empezar a recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarse en el lugar y hora asignados y portar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar.
Entre los documentos que piden con mayor insistencia están la identificación oficial (original y copia) y el talón de registro —conocido también como "talón morado"— que se entregó al concluir el trámite de inscripción; además, en el módulo se solicitará tomarse una fotografía que confirme la entrega del plástico.
A continuación, un paso a paso claro y práctico para evitar contratiempos:
Verifica la fecha, hora y módulo asignado en la comunicación que recibiste (o consulta en los módulos oficiales).
Lleva identificación oficial vigente en original y copia (INE, pasaporte, cédula profesional) y el talón morado de registro.
Si cuentas con CURP, comprobante de domicilio o acta de nacimiento, llévalos también; algunos módulos los solicitan para validar datos.
Acude personalmente: en la entrega típica te tomarán una fotografía para acreditar la entrega del plástico; si no puedes presentarte, consulta el procedimiento oficial antes de enviar a un tercero.
Revisa la tarjeta al recibirla (nombre y folio) y conserva el sobre sellado hasta confirmar el primer depósito.
¿Cuándo se entregan las tarjetas y cuánto es el apoyo?
La entrega se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025 y el apoyo es 3,000 pesos bimestrales, depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar.
Consejos prácticos: llega con tiempo, lleva copia extra de los documentos, evita intermediarios que ofrezcan "gestiones" y usa únicamente los canales oficiales para confirmar horarios y módulos. Casi 2 millones de mujeres están contempladas en esta etapa de entrega, por lo que la organización local puede variar según la demanda en cada municipio; si tienes dudas, consulta la página oficial o el módulo más cercano.

