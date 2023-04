Cerrar Financiera Rural dejará incertidumbre en productores: GCMA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La decisión del gobierno de cerrar Financiera Rural encarecerá el valor del dinero y dejará a agroproductores a merced de prestamistas o agiotistas, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

"El cierre de la Financiera Rural dejará un hueco inmenso ya que la Banca Comercial, SOFOMS (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), Cajas Populares, Uniones de Crédito se quedan sin fuente de fondeo para profundizar el crédito en el sector rural", explicó.

Para el Grupo Consultor la desaparición de la Financiera tiene que ver con "el poco margen fiscal que tiene el país para desarrollar los proyectos insignia de la actual administración".

Con la desaparición, un problema que puede presentarse es que los productores que ya tienen crédito de la Financiera Rural pueden caer a "merced de prestamistas o agiotistas con tasas de interés más caras".

----Podría haber menos competencia

Por ello, consideró que la salida de la Financiera Rural provocará que haya menos competencia y "encarecerá el costo del dinero para el único sector que ha crecido durante este sexenio".

Expuso que la justificación que utiliza el gobierno es "muy endeble" porque asegura que se redujeron los préstamos cuando en realidad el crédito al sector agropecuario en 2017 era de 9.9% y para 2019 cayó 8.4%.

Aseguran que la cartera vencida llegó a 26% en diciembre del 2022 pero "la falta de recuperación de cartera inició con la nueva administración que no contaba con el personal suficiente para llevar a cabo las labores de supervisión" por la austeridad.

Aunque el gobierno dice que disminuyó la participación de Financiera Rural en el mercado de crédito, ello no es cierto porque en 2014 la participación fue de 15.3% y en 2019 de 16.9%.

El Ejecutivo Federal "compara un programa de subsidios con un crédito, lo cual es erróneo. El programa de subsidios se limita a dar bienes privados o beneficiar a un solo individuo que pueden o no ser exitosos en su actividad; mientras que el crédito a negocios con potencial genera desarrollo en el largo plazo y la recuperación del crédito" posibilita a la gente a emprender.