CFE obtiene concesión para ofrecer red de internet

Para mantener la competencia y un trato no discriminatorio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una concesión para ofrecer red de internet, bajo la condición de que solamente será a nivel mayorista, es decir, no podrá venderse a usuarios finales de manera directa.

En la resolución de la quinta sesión ordinaria del año del IFT, los comisionados acordaron que como la Comisión Federal es un ente público se considera que tiene la concesión bajo la modalidad de "uso comercial de red compartida mayorista".

Esto significa que la CFE podrá ofrecer la red a otras empresas que brinden servicio de telefonía e internet, a fin de que lleguen a un mayor número de localidades en el país.

"El Pleno del Instituto Federal? de Telecomunicaciones? ??(IFT) ?resolvió,? ??en ?su V ?sesión ?ordinaria, otorgar a la Comisión ?Federal? de Electricidad? (CFE)? una? ? concesión? para? uso comercial con ?carácter de? red? compartida mayorista para arrendar? capacidad? de? red, infraestructura y servicios de telecomunicaciones? a? otros concesionarios y autorizados, por lo que no podrá ofrecer directamente servicios a usuarios finales".

En la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se previó que podrá haber en el mercado mexicano redes mayoristas, por lo que CFE será un "nuevo competidor en este mercado que pondrá a disposición su red de transporte, y se favorece el uso compartido de la infraestructura para facilitar que más prestadores de servicios de telecomunicaciones lleguen a un mayor número de localidades del territorio nacional, incluso aquellas donde la oferta de servicios actual es poca o nula, fomentando el despliegue de redes", dijo el IFT.