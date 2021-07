CFE y subsidiarias deforman sus resultados financieros y operativos: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competencia (IMCO) alertó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias distorsionan sus resultados financieros y operativos, lo que afecta la toma de decisiones y la competencia en el sector eléctrico.

El organismo detalló que la CFE y sus subsidiarias "incurren en subsidios cruzados mediante los cuales las subsidiarias que presentan utilidades compensan a aquellas que tienen pérdidas, en contra del espíritu de los Términos para la Estricta Separación Legal (TESL) publicados en 2016".

Agregó que distorsionar los resultados financieros evita que se refleje la situación real de las distintas subsidiarias de la CFE, ya que ocultan las transferencias de recursos o subsidios cruzados.

"Esto no solo tiene implicaciones negativas en términos de transparencia, sino que afecta los incentivos de las distintas subsidiarias que son partícipes, así como el funcionamiento y la competencia en el mercado eléctrico", advirtió.

Añadió que también se ven afectados los hogares y empresas mexicanas que enfrentan mayores precios de la electricidad debido a una menor competencia en el sector.

El Instituto Mexicano para la Competencia señaló que distorsionar los subsidios cruzados afecta la toma de decisiones de las subsidiarias, pues se desincentivan a las que se benefician de las transferencias para llevar a cabo ajustes en su operación con el propósito de ser más rentables de lo que serían si no los recibieran.

También, dijo que se afecta la competencia en el sector eléctrico pues se mejoran artificialmente las condiciones financieras de las subsidiarias.

Además, se reducen los recursos para la inversión en infraestructura en redes de la Comisión Federal de Electricidad tanto en transmisión como en distribución.

"Las subsidiarias cuyos ingresos se han utilizado históricamente para financiar a sus contrapartes menos rentables, como CFE Distribución y CFE Transmisión, tienen menos recursos disponibles para invertir en sus respectivas áreas de negocio", señaló.

Y agregó: "Si CFE Distribución no hubiera transferido 100 mil 884 mdp en los últimos tres años a CFE SSB, esta empresa habría podido invertir casi cuatro veces más recursos de los que invirtió en ese periodo de tiempo (25.9 mil millones de pesos –mmdp–). En el caso de CFE Transmisión, la inversión física adicional que habría podido llevar a cabo de no haber transferido 49 mil 936 mdp entre 2018 y 2020 a CFE SSB pudo ser tres veces mayor a la que se registró (15.8 mmdp) en dicho periodo".

Ante esto, el IMCO advirtió que la CFE y las empresas subsidiarias que la integran presentan resultados subóptimos en términos de inversión y en su operación, lo que limita la participación de empresas del sector privado en distintas actividades del sector eléctrico.

Por lo que, el Instituto Mexicano para la Competitividad propuso transparentar los subsidios entre las subsidiarias, así como dar a conocer los estados financieros de estas y las filiales de la CFE.