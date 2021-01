Chester Cheetos desaparece de los empaques por norma de etiquetado

Para cumplir con la nueva norma de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, los productores iniciaron la eliminación de personajes, dibujos de animales, deportistas o famosos, de los empaques. Como parte de ello, Cheetos anunció que no aparecerá más el personaje Chester, por lo que los empaques tendrán un nuevo look desde esta semana.

Esta disposición de eliminar esas figuras de los empaques se aplicará para aquellos productos que puedan inducir el consumo infantil y entrará en vigor en abril de 2021. Esto es parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA-2010 especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que entró en vigor el 1 de octubre de 2020.

Esta disposición también aplicará a personajes famosos de otras marcas como el Tigre Toño, el Elefante Melvin, el Rey Carlos V, el Gansito, entre muchos porque de acuerdo a la autoridad motivan el consumo de los niños de productos nocivos por sus excesivos valores calóricos. Esta disposición se aplica a aquellos productos que tengan un sello o más de alerta sobre exceso de azúcares, grasas, sodio, calorías y grasas saturadas. "Pst, pst... observa bien, a partir de ahora no podrás ver los Cheetos con los mismos ojos", explica la publicación de la marca Cheetos donde presentan la nueva apariencia de sus empaques, donde resalta en letras grandes la marca, sobre una letra "C" con textura de leopardo, el animal que era Chester.