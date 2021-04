Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, con el mayor rezago social

Los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla reportaron durante 2020 los mayores niveles de rezago en el país, de acuerdo con los resultados del índice elaborado al respecto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (Coneval).

Por el contrario, las entidades con menor rezago social fueron Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima.

El Índice de Rezago Social (IRS) es un indicador que es utilizado para el diseño de política pública que incorpora información de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar, todas ellas reflejadas en once variables.

De esta forma, este indicador resume las cinco dimensiones mencionadas en un valor numérico, el cual permite clasificar a los estados, municipios y localidades en cinco grados de rezago social: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

El Coneval aclara que, si bien el IRS no es una medición de pobreza, ya que no incorpora todas las dimensiones que la medición multidimensional de la pobreza debe de contemplar, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel local.

Municipios y localidades

De los 2 mil 469 municipios que existen en el país, solo 152 municipios, que representan 6.2% del total, mostraron un grado muy alto de rezago social; en tanto que 677 (27.4% del total) presentaron muy bajo rezago social.

Los municipios con mayor rezago social fueron Batopilas de Manuel Gómez Morín en Chihuahua; Mezquital en Durango; Del Nayar en Nayarit; Cochoapa el Grande en Guerrero; Mezquitic en Jalisco; Chalchihuitán y Sitalá en Chiapas: San José Tenango en Oaxaca; Urique en Chihuahua y Mixtla de Altamirano en Veracruz.

Las demarcaciones territoriales o los municipios con menor rezago social fueron Benito Juárez en Ciudad de México; Apodaca en Nuevo León; Coacalco de Berriozábal en el Estado de México; San Nicolás de los Garza en Nuevo León; Coyoacán y Miguel Hidalgo en Ciudad de México; Cuautitlán en el Estado de México; Guadalupe en Nuevo León; Cuauhtémoc y Azcapotzalco en Ciudad de México.

Para este año 108 mil 149 localidades contaban con información de rezago social, de las cuales 7 mil 741 localidades estaban en muy alto rezago social, lo que representa cerca del 7.2% del total de localidades; mientras que 17 mil 292 localidades, que representan 16.0% del total, mostraron muy bajo rezago social.

Respecto a las localidades, se encontró que, para 2020 las localidades con el IRS más alto fueron: El Sabino, Sinaloa; Sicochi, Chihuahua; La Guacamaya, Durango; San Jerónimo, Chiapas; Las Cruces, Nayarit; Ninguno, Jalisco; La Mesa de Papante, El Chalate, Rincón de Vinateros, El Rincón Grande, y Las Higueras, así como Mesa de Remisacachi y La Agüita, Chihuahua. Estas localidades cuentan con un grado de rezago social muy alto.