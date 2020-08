Chocolates, galletas, dulces, papas y botana con nuevo etiquetado

El nuevo etiquetado llegó a los empaques de los alimentos con más alto contenido calórico, de azúcares, grasas y de sodio: golosinas, galletas, botana que se exhiben en los anaqueles de las tiendas de autoservicio.

Desde hace unos días las papas fritas, los chocolates en barra, galletas, gomitas, pan tostado, donas y mantecadas, entre muchos otros productos, traen los octágonos de alerta que dicen "exceso calorías", "exceso azúcares", "exceso grasas saturadas" "exceso sodio" y "exceso grasas trans".

Hace un mes, eran unos cuantos productos lo que se encontraban en las tiendas con los octágonos de alerta, apenas unas latas de sopa, cereales y mermeladas. Ahora son varios los alimentos y bebidas preenvasados las que traen y cumplen con el nuevo etiquetado, el cual será obligatorio a partir del primero de octubre, aunque no habrá sanciones a quienes incumplan de aquí al 30 de noviembre, es decir hay 60 días de gracia.

Por ejemplo, unos palitos de queso traen dos etiquetas una de exceso de calorías y otra de sodio. Pero unas galletas con chispas de chocolate, o con relleno sabor crema, con malvavisco y cobertura sabor a chocolate, alertan sobre exceso de calorías, azúcares y grasas saturadas. En el caso de las galletas espolvoreadas con azúcar y canela la advertencia solo es de exceso de calorías y de azúcares.

En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL estas alertas también se encontraron en el pan tostado que trae alerta de que hay exceso de calorías y de azúcares.

En el caso de la botana hay marcas que ya etiquetaron a todos sus productos, pero no en todas las tiendas de autoservicio se pueden encontrar, ya que están en el período de transición, pero ya hay bolsas de papas grandes con la alerta de exceso de calorías, grasas saturadas y sodio.

El área de dulces de una tienda de autoservicio, las bolsas de gomitas y las cajas o bolsas de chocolates de todo tipo ya tienen la alerta en el empaque, ya sea en presentaciones finas, para niños, e incluso aquellos que dicen no tener azúcar.

Además de galletas de arroz orgánico, integrales y sin sal que tiene la alerta de "exceso de calorías"; mientras que un tetrapack de 200 mililitros de leche de chocolate trae dos alertas, una de calorías y otra de azúcar.

Todo ello para cumplir con la Norma Oficial Mexicana 51 Alimentos NOM-051-SCFI/SSA-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria en la que se pide alertar al consumidor con sellos negros en forma de octágonos sobre el contenido en exceso de azúcares, grasas, sodio, calorías y grasas saturadas.