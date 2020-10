Ciberataques son cada vez más intensos, dicen banqueros

Ante el incremento de reportes de usuarios en redes sociales sobre supuestos fraudes en cuentas bancarias, el presidente de la Asociación de Bancos de México, (ABM) Luis Niño de Rivera, reconoció que hay problemas de fraude en el país que hasta el momento es una cifra reducida comparada con las operaciones totales de la banca.

"La banca hace diariamente 144 millones de transacciones. Todos los días. ¿Hay problemas de fraudes? Sí, sí los hay, por supuesto, pero no llegan ni siquiera al 1%. Andan más o menos en el 0.7%. Es una cifra muy pequeña que no justifica que al que le hacen un fraude, pues ni modo, eres estadística y ahí la dejamos", dijo.

Al participar en el Décimo Congreso Internacional de Investigación Financiera, el directivo explicó que el confinamiento por la pandemia de Covid-19 ha provocado que los ciberataques tengan cada vez mayor fuerza, situación que se está presentando en todo el mundo ante un mayor uso de tecnología para operaciones financieras.

"La banca invierte todos los años, cerca de 25 mil millones de pesos en tecnología y una parte sustancial de eso es para la ciberseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Cómo transitamos al mundo digital y ha incrementado su uso considerablemente, más aún en el confinamiento, evidentemente los ciberataques están más intensos, que no son problemas locales, son problemas mundiales. Hay redes de delincuentes muy bien organizados que permanente están tratando vulnerar bases de datos, procesos operativos y controles de todo el sistema operativo en todo el mundo", explicó.

Ante dicho escenario, el directivo comentó que el sistema bancario debe incrementar sus inversiones y colaboración ante un inevitable incremento de los fraudes.

"En la banca estamos elevando nuestra capacidad para proteger bases de datos, operaciones y el patrimonio de los de los clientes y de los bancos. ¿Van a aumentar los fraudes cibernéticos? Sí, sí van a aumentar. Tenemos que seguir invirtiendo mucho más y tenemos que compartir información", explicó.

Niño de Rivera comentó que la operación de ciberdelitos, operados principalmente por bandas internacionales organizadas han sofisticado sus ataques y que se necesita una respuesta mucho más rápida del sistema financiero para prevenir los delitos.

"Estas redes internacionales son rapidísimos para desarrollar nuevas formas de ataque y compartir la información tecnológica para ayudarse unos a otros en su red internacional. Nosotros no hemos reaccionado de la misma manera como industria a nivel internacional. Entre más compartamos problemas y soluciones, niveles de protección y situaciones difíciles, más rápido nos vamos a proteger de todo lo que está creciendo en el mundo que es la ciberdelincuencia", dijo.