Cinco formas de saber si tus finanzas personales van por buen camino

La pandemia del Covid-19 agudizó otro padecimiento que México ya arrastraba: la mala salud financiera. Para muestra, 60% de los mexicanos no tiene una cuenta de ahorro para el retiro, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, del Inegi. Además, menos de la mitad (43.7%) tienen el hábito de ahorrar, de acuerdo con la Condusef.

Este mal inicia con la baja cultura del ahorro y la falta de conocimientos básicos de finanzas personales, lo que provoca que las personas no accedan a la banca y, por tanto, crezca la brecha de desigualdad.

De acuerdo con SAFINN Irrazonable, proyecto de Unreasonable México y Fundación Metlife para mejorar la salud financiera a los mexicanos, hay cinco formas de conocer si las finanzas personales propias van por buen camino:

1. Resiliencia para reponerse ante shocks inesperados: Cuando las personas cuentan con tres meses ahorrados de sueldo o más, y son capaces de enfrentar emergencias, tienen mayor resiliencia y flexibilidad ante eventos que pueden tener un alto costo, como accidentes, enfermedades y despidos, por ejemplo.

2. Capacidad para aprovechar oportunidades: Estos mismos tres meses o más de sueldo ahorrados, que forman parte del fondo de emergencia, también permiten aprovechar eventos positivos que representan grandes oportunidades a nivel laboral y personal, como viajes de negocios, adquisición de activos, actualización o aprendizaje de conocimientos y mudanzas por trabajo, entre otros.

3. Administrar efectivamente las finanzas del día a día: Las personas que cuentan con un presupuesto y un seguimiento de sus ingresos y egresos no sólo son capaces de administrar las finanzas del día a día, sino que, a partir de este conocimiento, pueden tomar mejores decisiones financieras. Así, pueden saber qué cantidad destinar al ahorro para objetivos de corto plazo, cuánto destinar para el ahorro voluntario, si deben comenzar a invertir o cuánto pueden usar para entretenimiento y otros gastos que no son de primera necesidad.

4. Hackear el sistema: Quienes pueden ser "totaleros" con sus créditos, no pagan mínimos de tarjeta, comprenden conceptos como el CAT y cómo los intereses pueden convertir a un producto como la tarjeta de crédito en el peor enemigo, entre otros conceptos básicos de las finanzas personales, evitan consecuencias que los perjudican a nivel económico, como fugas de capital y morosidad.

5. Gastos básicos: Quienes tienen un nivel de vida en línea con sus ingresos, cuidan que, generalmente, los gastos fijos como vivienda, luz, agua e internet, no superen el 50% de lo que perciben. No viven para trabajar y pagar cuentas, lo que proporciona un mejor ambiente para tomar decisiones certeras en temas laborales y de finanzas personales.

SAFINN Irrazonable busca escalar soluciones con el potencial de llevar salud financiera a cada mexicano. Como resultado de la primera generación de empresas impulsadas por SAFINN, se han acelerado 10 organizaciones (entre ellas IF, Moyo AI, Ethic Hub y Avanza Sólido) y se levantaron 110 millones de pesos en inversión, además de que se benefició a 99 mil personas.