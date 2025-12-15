Citi concreta venta de 25% de Banamex

El gigante financiero estadounidense, Citi, anunció el cierre exitoso de la venta de 25% de Grupo Financiero Banamex, a una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata.

En un comunicado, la firma detalló que como parte de este acuerdo, con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

De acuerdo con Citi, la operación, que se anunció en septiembre, recibió todas las autorizaciones necesarias de los reguladores financieros y de competencia mexicanos y se han cumplido todas las condiciones de cierre.

"El cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos. También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas", dijo la presidenta y directora global de Citi, Jane Fraser.

Por su parte, Chico Pardo expresó que el cierre de esta operación da inicio a su camino como el accionista individual privado más grande de Banamex.

"Este proyecto es más que un compromiso financiero, es profundamente personal. Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijos, asegurando que Banamex se mantenga como pilar del futuro de México", dijo el empresario.

Citi recordó que, como se señaló anteriormente, cualquier decisión relacionada con el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias.

Por su parte, Banamex recordó que Manuel Romo continuará como director general tanto del grupo como del banco. Asimismo, Ignacio Deschamps continuará como presidente del consejo de Banco Nacional de México. De igual forma, el actual equipo de liderazgo directivo se mantiene.

"Para Citi, la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica, y este paso lo acerca aún más a concretarla", dijo.