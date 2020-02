Citibanamex a la 4T: "La confianza se crea con actos, que empiecen a sonar las palas y los picos"

El director general de Citibanamex, Manuel Romo, aseguró que el Gobierno debe concretar en actos la confianza de inversionistas, a fin de impulsar la economía del país.

Durante la presentación de los resultados trimestrales del banco, el directo señaló que tanto el Gobierno como la administración privada deben estar involucrados en concretar los proyectos que detienen el crecimiento económico de México.

"Creemos s que la mejor manera de generar confianza es con actos. Que se vea la inversión. Que empiecen a sonar las palas y los picos", señaló.

Reiteró que la banca y el sector privado están conscientes de su papel en la economía nacional y dispuestos a aportar su parte en proyectos de infraestructura.

"Nosotros estamos conscientes de nuestra parte y trabajamos activamente en los proyectos. Es una manera buena para que se traduzcan en acciones, eso generaría confianza", abundó.

El director de Citibanamex, la "comunicación total" es indispensable, ya que sólo así Gobierno e iniciativa privada podrán coordinar esfuerzos.

"Los banqueros nos dedicamos a ver cómo estructuramos un proyecto y lo hacemos viable para invertir, prestar, y, en ese sentido, tenemos que ir trabajando en ir identificando las piedras que hay en el camino, quitarlas, y esto se quita con una comunicación total", destacó.

Para el titular de Citibanamex, el Gobierno debe trabajar en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y de finanzas sanas.

Por otro lado, el director corporativo del banco, Alberto Gómez Alcalá, estimó que 2020 sea un mejor año para la economía del país, pese a la contracción registrada durante 2020.??En este sentido, detalló que México podrá crecer hasta 1 por ciento en 2020.

CONFIANZA, VITAL PARA 4T

Impulsar el crecimiento y la inversión en el país ha sido uno de los principales desafíos de los funcionarios del actual Gobierno, al grado de afirmar que si esto no se consigue, difícilmente se podrían alcanzar las metas de combate a la pobreza en el país.

En este sentido, el Jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, ha reconocido que le Gobierno no ha alcanzado el crecimiento económico esperado, lo que pondría en riesgo el éxito de la llamada Cuarta Transformación.

"Me preocupa porque si alguno no hemos logrado de resultados es el crecimiento económico y sin crecimiento económica no va haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que estamos hablando aquí", dijo al participar en la presentación de la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030.

Romo agregó que el Gobierno debe facilitar la inversión para que más empresas apuesten por el país.

"Necesitamos crecer porque tenemos muchos pobres, tenemos un abandono en medio ambiente; si no entusiasmamos a México a invertir, no vamos a cumplir nada", puntualizó.

Sobre la importancia de incentivar la inversión, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, señaló que se encuentran trabajando en el tema, con el fin de que más empresas se acerquen al país.

"Lo que me importa es que haya inversión y crecimiento, porque lo que me preocupa es el país y es en lo que estamos trabajando", aseveró.