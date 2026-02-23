Citigroup vende 24% de Banamex a grupo de inversionistas

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- Citigroup anunció este lunes acuerdos con un grupo de inversionistas destacados para la venta de 24 % del capital del Grupo Financiero Banamex, como parte del proceso de desinversión en México desde 2022.

Citigroup confirma acuerdos para venta de Banamex

Citi indicó en un comunicado que los compradores se comprometieron a adquirir, en total, cerca de 499 millones de acciones, a un "precio fijo" de alrededor de 43.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares).

Entre los inversionistas mencionados por Citi figuran General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos administrados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Participación limitada y proceso regulatorio

Según precisó Citi, la participación accionaria de cada inversionista fue limitada a un máximo de 4,9 %, al tiempo que aseguró que "la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica para Citi".

Las operaciones están sujetas a condiciones de cierre, incluida la autorización del regulador antimonopolio en México, y se espera que concluyan en 2026, de acuerdo con la nota.

Citi señaló que estos acuerdos se suman al cierre, en diciembre de 2025, de la inversión de capital del 25 % realizada por el empresario Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y mayor accionista privado individual, quien participó en el proceso de selección y estará involucrado en la integración de los nuevos inversionistas minoritarios.

Con el cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido el 49 % de Banamex y no prevé ventas adicionales en 2026, "lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor", según afirmó el grupo financiero.

El director de Citi Internacional, Ernesto Torres Cantú, afirmó que la participación de los nuevos compradores es un "respaldo adicional a la estrategia de largo plazo de Banamex", mientras el grupo se prepara para una eventual oferta pública inicial (OPI).

"Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la OPI propuesta de Banamex y cualquier venta adicional seguirán estando guiadas por varios factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias", añadió la firma.

Banamex se describe como el cuarto grupo financiero más grande de México por activos, con una red de alrededor de 1,300 sucursales y 9 mil cajeros automáticos, y una base de 13,6 millones de clientes de banca minorista, entre otros segmentos.