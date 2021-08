CNBV alerta a empresas para evitar financiamiento al terrorismo

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pidió a las empresas estar alertas para evitar casos de corrupción y sobornos, así como de probables casos de financiamiento al terrorismo. "Existe esta amenaza latente en el planeta y tenemos que ser particularmente atentos con el factor financiamiento al terrorismo, pese a que la gente cree que aunque no haya felizmente un tema de terrorismo en nuestro país por temas ideológicos, etcétera, debemos cuidar que no seamos vehículo para este tipo de amenazas que estamos viendo" dijo el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, Sandro García-Rojas Castillo.

En una conferencia especial en el marco del cuarto congreso antilavado, organizado por Thomson Reuters, para hablar sobre la CNBV post Covid-19, alertó que no estamos exentos de este ilícito. "En financiamiento al terrorismo tenemos un caldo de cultivo en el plano internacional por fenómenos que estamos viendo en Medio Oriente, donde ahora mismo en la mañana hubo unos atentados, hubo varias decenas de heridos y decenas de muertos", señaló al referirse a los ataques en el aeropuerto de Kabul.

Sobre los riesgos en entidades financieras por actos de corrupción, puso de relieve que la recesión económica puede "enmascarar flujos" y obtener inversiones "golondrinas", por los que debemos estar atentos a estos mensajes y riesgos que vemos que son importantes. De ahí la importancia de la guía anticorrupción que emitieron las autoridades financieras, porque no sólo tiene que ver con personas políticamente expuestas nacionales y extranjeras, enfatizó.

"Lo importante es conocer las alertas, esas banderas rojas que eventualmente podrían elevarse, presentarse en las diferentes actividades y servicios", advirtió. Consideró que tenemos que "ser críticos" de lo que está pasando en nuestro país, para fortalecer esta tarea anticorrupción y no esperar a que la ley nos obligue a establecer un mecanismo de cumplimiento.

"Hay otros delitos que vemos, no tan sanguinarios, pero son delitos también y graves, que son los fiscales, patrimoniales y los que tienen que ver con la hacienda pública, los delitos relacionados con el tema de la corrupción", afirmó.