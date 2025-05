Presidente de la CNBV rechaza dar declaraciones sobre Sofipo CAME

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).-El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente rechazó opinar sobre el caso de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), CAME, la cual se encuentra bajo inspección de la autoridad y hasta el momento, no se ha dado ninguna respuesta a los ahorradores afectados que desconocen dónde se encuentra su dinero en la empresa.

"Si digo algo se puede afectar la inspección. No puedo hablar sobre eso. Está en inspección por el área de la vicepresidencia", dijo el funcionario en la pasada convención bancaria.

De acuerdo con el funcionario, para evitar que ocurra otro fraude como el de la también Sofipo Ficrea hace 10 años y que hasta el momento no ha terminado de pagar a los usuarios afectados, el regulador debe realizar una revisión continua del sector.

"Eso lo tienen que estar revisando siempre", dijo el funcionario.

De acuerdo con la CNBV, ante la falta de información por parte de CAME a las inspecciones realizadas por el regulador, en esta semana se tendrá un informe de su situación financiera, y, en caso de encontrarse irregularidades, podría ser intervenida e incluso revocarse su licencia de operación.

Afectados por CAME se manifestarán este martes en la CNBV

Este martes 13 de mayo, a las diez de la mañana, ahorradores afectados por CAME se manifestarán a las afueras de la CNBV, al sur de la Ciudad de México, en la sede de Nacional Financiera en Plaza Inn, para exigir que el regulador les proporcione alguna información sobre su caso.

"Haremos un plantón hasta que nos atiendan. Queremos saber qué está pasando. ¿Por qué la CNBV no ha intervenido desde el mes de diciembre?", dijo una de las afectadas que organizan la manifestación.

El panorama hasta el momento no es alentador. En la convención bancaria, el presidente de la Condusef, Óscar Rosado, dijo que de revocarse la licencia de CAME, se activará el seguro de protección a los ahorradores, que cubriría hasta 215 mil pesos, cantidad que, según el funcionario, tiene 99% de los ahorradores de CAME.

"Nosotros seguimos atendiendo y recibiendo reclamaciones; desafortunadamente prácticamente ya no hay respuesta de la institución", dijo Rosado.