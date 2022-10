Cobro de comisiones no es abusivo, es pago por servicio: BanCoppel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El cobro de comisiones bancarias se justifica en el hecho de que la banca otorga un servicio, por lo que es legítimo y no puede decirse que es algo abusivo o desproporcionado; sin embargo, bien puede transparentarse y compararse, dijo la directora jurídica de BanCoppel, Arcelia Olea Leyva.

Por ello, las comisiones pueden ser reguladas siempre y cuando sea más transparente el hecho de que ese cobro tiene que ver con la prestación de un servicio y, por otra parte, los clientes deben tener la posibilidad de compararlas entre instituciones y tipo de productos, explicó.

"La comisión encuentra su justificación en la prestación de un servicio, un servicio tiene su costo... Es decir, el cobro de las comisiones es legítimo y no puede calificarse, a priori, como algo abusivo o desproporcionado".

Consideró que "las comisiones tienen que ser reguladas, pero la regulación tiene que tener dos fundamentaciones: hacer transparente el concepto por el cual se está cobrando la comisión, al asociarlo con el servicio, y en segundo lugar impulsar la competencia entre entidades financiera al permitir a los clientes poder comparar comisiones entre instituciones y productos".

Dijo que están a favor de la competencia, siempre y cuando sea genuina, "que haya condiciones semejantes, porque hay cabida para todo jugador, para nuevos participantes; el mercado es muy grande y hay una gran deuda en materia de bancarización".

Sin embargo, dijo que si bien en los últimos años se incrementó de 39 a 50 el número de bancos, las instituciones de tecnología financiera o Fintech siguen en proceso de regulación y no se les aplica la ley como sí sucede con la banca tradicional.

Durante la Jornada por la Competencia 2022, "Sector financiero en México: retos y oportunidades" que organizó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el director general de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México (Banxico), José Luis Negrín Muñoz, dijo que las comisiones no son una causa, sino un síntoma de la situación del mercado.

"Podemos hablar de si los bancos en México tienen una rentabilidad excesiva; la concentración se parece mucho a otros países", y añadió que "las comisiones son un síntoma, no son una causa; en otras palabras, si hubiera una falta de competencia el síntoma sería que las comisiones o las tasas de interés serían excesivas, la causa está en el mercado".

Dijo que Banxico tiene un registro de comisiones de depósitos y pagos en el que tienen inscritas 16 mil comisiones asociadas a 2 mil 300 servicios, "como siete u ocho comisiones por productos, algunas muy comunes y otras que nadie las usa".

Por lo cual dijo que Banxico trabaja en comparadores de comisiones, para elegir productos en los que se compararán pesos a fin de brindar elementos para que la gente pueda tomar decisiones.

Banxico lanzará comparador de créditos

El director general de Asuntos del Sistema Financiero del Banxico explicó que trabajan en un producto que comparará créditos, de manera que una persona pueda analizar cuánto pagará en pesos, en lugar de que analice la tasa de interés.

"Vamos a tener una plataforma en la que el cliente va a poder llenar una solicitud muy estandarizada" esa información se compartirá con cuatro o cinco bancos que el cliente elija para que le manden los costos, en otras palabras "nosotros vamos a pasar la información a la institución bancaria que el cliente haya elegido. El cliente decide el banco con que quiere tratar", comentó.

Dijo que esto ahorrará al cliente ir a tocar la puerta en cinco sucursales, ya que podrá obtener con una misma solicitud de crédito todas estas posibles ofertas bancarias y decidir cuál quiere.

Bancos en desventaja frente a Fintech

La banca en México está en desventaja competitiva frente a las instituciones de tecnología financiera, conocidas como Fintech, que operan en el país, porque algunas no están obligadas a cumplir con la regulación vigente hasta que no normalicen su situación, expuso la directora jurídica de BanCoppel, Arcelia Olea Leyva.

Durante la Jornada por la Competencia 2022, "Sector financiero en México: retos y oportunidades" que organizó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la representante de BanCoppel aseguró que la ley para regular instituciones de tecnología financieras se expidieron en 2018 y actualmente se continúa con el proceso de regularización de aquellas instituciones que operaban con anterioridad a la expedición de la legislación.

"Eso nos ha puesto a los bancos en desventaja competitiva porque estas instituciones no están obligadas a cumplir con las normas hasta que no tengan la normalización", comentó Olea Leyva.

Dijo que BanCoppel busca incluir en sus productos la tecnología en el ADN operativo del banco, "estamos haciendo lo mismo que todas las instancias, adaptaciones tecnológicas a los sistemas internos de los bancos, nos estamos modernizando, estamos adquiriendo la tecnología de las empresas Fintech para cada vez más adentrarnos en el proceso de digitalización", lo que ayudará para que en el mediano y largo plazo bajen las comisiones.