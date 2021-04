Cofece cierra expediente contra azucareros

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó cerrar el expediente en contra de diversos agentes económicos del mercado de producción, comercialización y distribución de azúcar en México, al no encontrar suficiente evidencia de que existen prácticas monopólicas absolutas.

En el Reporte del mes de marzo de la Cofece se expuso que a más de tres años de que la Autoridad Investigadora inició el análisis de los hechos decidieron cerrar la investigación, sin embargo eso no implica que en el futuro no pueda ejercer la Comisión las facultades para investigar y analizar la competencia del mercado azucarero.

En noviembre de 2017 se inició la investigación contra actores de dicho mercado por considerar que existieron prácticas de colusión, es decir intercambio de información para manipular precios, restringir o limitar la oferta, dividir o segmentar mercados.

Para la Cofece el mercado azucarero es importante porque el consumo anual de dicho endulzante por persona es de 36.7 kilos, además de que la industria representó, en los últimos años, alrededor del 11.6% del PIB primario y el 2.5% del PIB manufacturero.

Esta fue la segunda ocasión en que se inició una investigación por prácticas monopólicas, la primera vez, junio de 2016, la Cofece impuso sanciones por 88.8 millones de pesos.