Cofece ya había multado a Ticketmaster hace 7 años por estas razones

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La polémica de Bad Bunny evidenció los desaciertos de la empresa Ticketmaster para controlar la impresión, reventa y falsificación de su boletaje; sin embargo, esta no es la primera vez que la empresa se ve en un conflicto por una gira importante, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya había hecho una investigación por la posible realización de conductas anticompetitivas (monopólicas).

En diciembre de 2015, la Comisión inició una investigación por la posible realización de conductas anticompetitivas para establecer ventajas exclusivas en el mercado de la producción de espectáculos en vivo, operación de centros para espectáculos y venta automatizada de boletos (que incluía el servicio de boletaje).

En 2018, Grupo CIE solicitó el beneficio de dispensa y reducción de sanciones (previsto en la LFCE), a cambio se comprometió a cumplir ciertos compromisos para suprimir la conducta investigada y restituir el proceso de competencia y libre concurrencia, así lo detalla el reporte de la Comisión.

Lo anterior debido a que encontró ciertos indicios de conductas de uno o varios agentes económicos, pertenecientes a Grupo CIE, que posiblemente habrían desplazado indebidamente, impedido el acceso a otros participantes o establecido ventajas exclusivas en favor de las empresas del Grupo que prestan el servicio de boletaje.

"El Pleno de la Comisión impuso multas por un total de 1 millón 30 mil 251 pesos a las subsidiarias de Grupo CIE: Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), OCESA Entretenimiento (OCESA), Venta de Boletos por Computadora (VBC), ETK Boletos (ETK), Operadora de Centros de Espectáculos (Operadora) e Inmobiliaria de Centros de Espectáculos (ICESA), por incumplir algunos de los compromisos que asumieron ante la COFECE para restaurar la competencia y libre concurrencia en el mercado de servicio de boletaje, cuando se investigaban posibles prácticas monopólicas relativas", se lee en el reporte.

Hasta ahora ha sido la única investigación y sanción que el organismo autónomo ha impuesto al gigante de los espectáculos en México y sus subsidarias

Grupo CIE y el sistema de Ticketmaster

Grupo CIE distribuye boletos de acceso a eventos y centros de espectáculos en el mercado mexicano a través de la operación del sistema de Ticketmaster, al contar con la licencia para uso y explotación de esta marca.

La Autoridad Investigadora encontró indicios que suponían la existencia de contratos celebrados por VBC y ETK con diversos centros de espectáculo y promotores, ajenos a su Grupo, en los que se establecía que ellos serían los prestadores exclusivos del servicio de boletaje. Con estas conductas existía la preocupación de que podrían desplazar a otras empresas de boletaje o impedir sustancialmente su acceso al mercado.

"La Ley Federal de Competencia Económica permite que los agentes económicos implicados en una indagatoria presenten compromisos jurídica y económicamente viables, (...) pudiendo evitar la probable imposición de multas, toda vez que de manera voluntaria aceptan cumplir con acciones restaurativas".

CIE, OCESA, ICESA, Operadora, VBC y ETK propusieron diversos compromisos.

El compromiso, entre otras acciones, fue:

Eliminar las cláusulas de exclusividad que mantienen en sus contratos vigentes con promotores y operadores ajenos a Grupo CIE.

Además de abstenerse a incluir, durante los próximos 10 años, otras similares en contratos futuros, en los que indicarán que no se encuentran sujetos a algún derecho de exclusividad en la prestación de servicios de boletaje.

"Las subsidiarias de Grupo CIE incumplieron algunas de las obligaciones que asumieron al omitir incluir la manifestación de no exclusividad, prevista en la resolución, a 25 contratos de servicio de boletaje, lo que impidió que los operadores y promotores tuvieran certeza de que podían escoger libremente con quién contratar este servicio; acción correctiva que cumplieron extemporáneamente, y no reportaron, en 2020, dos contratos celebrados en 2019", advierte el reporte.

Es decir, aunque CIE se comprometió en 2018 a no incurrir en estas prácticas, lo continuó haciendo en 2019 y 2020. Es, hasta ahora, la única sanción impuesta por la Cofece en contra del gigante de los espectáculos.