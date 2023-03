Colapso en bancos de EU no afectará paquete económico de 2024: SHCP

A-AA+

A 15 días de entregar los PreCriterios generales de Política Económica del 2024 al Congreso de la Unión, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, dijo que el colapso de algunos bancos en EU no cambia el panorama preliminar del paquete económico del último año de la administración federal.

Lo anterior porque aún no se sabe si la reacción de la Reserva Federal (Fed) a la situación bancaria en Estados Unidos será de júbilo o para decir: "agárrate".

"Los PreCriterios para el 2024 no están cambiando por la situación de los bancos americanos", afirmó en conferencia de prensa en el marco de la 86 Convención Bancaria.

Incluso, subrayó que no está claro sí lo que pasó con los bancos estadounidenses dará una señal por parte de la Fed que se lea como razón de júbilo; "en cuyo caso nos mantenemos en el escenario de crecimiento relativamente alto", indicó.

O si bien, el banco central estadounidense apuesta por un aumento de tasas y la reacción que se percibe es de "ahora sí agárrate". En ese caso, si bien "los efectos recesivos siempre son notables", la revisión no sería "demasiado dramática", comentó.

Indicó que no sería una revisión fuerte, porque también están reconociendo que la fuerza de la demanda interna tiene una inercia un "poquitito" más que la de largo plazo porque en el gobierno están completando obras y financiándolas.

"Estamos experimentando muchos niveles de ocupación alta en la planta industrial y en el sector laboral; por eso, en la Secretaría de Hacienda, no se hizo una convocatoria de "emergencia ni llamada de alarma", indicó Ramírez de la O.

Refirió que únicamente se hizo un "intercambio de notas de manera interna", de "oficina a oficina", porque el sistema bancario mexicano está bastante aislado de los eventos de instituciones de EU y europeas.

"Por esa razón no estamos reaccionando de corto plazo; no sentimos que en el radar del gobierno de Estados Unidos, llámese secretaría del Tesoro o la Reserva Federal, se haya requerido hacer cruzamiento internacional hacia México para ese tipo de temas", manifestó.

Reconoció que en Estados Unidos las autoridades acotaron muy rápido los efectos, al igual que en Gran Bretaña con la venta de un banco filial local.