Por El Universal

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Coloca Cemex 5,500 mdp en la BMV

CIUDAD DE MÉXICO.- Cemex realizó una colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo ("CEMEX 26") por un monto de 5 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La emisión recibió las calificaciones "AA+(mex)", por parte de Fitch México, la cual indica un nivel de riesgo de incumplimiento muy bajo.

Así como "mxAAA", por parte de S&P Global Ratings, siendo la calificación más alta en la escala nacional, lo que significa una alta capacidad de pago frente a sus obligaciones financieras.

Los recursos netos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, el pago de deuda. Esta colocación tuvo la participación conjunta de los intermediarios colocadores: Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

En un comunicado, la Bolsa Mexicana de Valores mencionó que esta colocación consolida su liderazgo como el eje del ecosistema del financiamiento en México, facilitando transacciones que dinamizan el mercado de valores, permitiendo a las empresas obtener recursos para el desarrollo de sus planes de negocio.

    Banamex: 30 % de empleos formales en México en riesgo por IA
    SLP

    EFE

    El reporte de Banamex señala que la capacitación es clave para convertir la automatización en oportunidad.

    Profeco da ocho consejos para elegir mariscos seguros
    SLP

    El Universal

    Durante la Cuaresma, Profeco enfatiza la importancia de adquirir mariscos en lugares con condiciones adecuadas.

    Cemex coloca 5 mil 500 mdp en la Bolsa Mexicana de Valores
    SLP

    El Universal

    Los recursos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo el pago de deuda

    Ultrarricos multiplican por cuatro su fortuna
    SLP

    El Universal

    En 2025, la fortuna conjunta de los 22 milmillonarios mexicanos alcanzó los 3.9 billones de pesos