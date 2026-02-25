Coloca Cemex 5,500 mdp en la BMV
CIUDAD DE MÉXICO.- Cemex realizó una colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo ("CEMEX 26") por un monto de 5 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La emisión recibió las calificaciones "AA+(mex)", por parte de Fitch México, la cual indica un nivel de riesgo de incumplimiento muy bajo.
Así como "mxAAA", por parte de S&P Global Ratings, siendo la calificación más alta en la escala nacional, lo que significa una alta capacidad de pago frente a sus obligaciones financieras.
Los recursos netos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, el pago de deuda. Esta colocación tuvo la participación conjunta de los intermediarios colocadores: Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
En un comunicado, la Bolsa Mexicana de Valores mencionó que esta colocación consolida su liderazgo como el eje del ecosistema del financiamiento en México, facilitando transacciones que dinamizan el mercado de valores, permitiendo a las empresas obtener recursos para el desarrollo de sus planes de negocio.
