Comienza auditoría a Aeromar para conocer su estado financiero

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) comenzó desde este lunes una auditoría extraordinaria a Aeromar con el objetivo de conocer su estado financiero.

"Estamos adelantando la verificación para tener elementos de corto plazo, para analizar la situación financiera en este momento y cuáles son los planes que tienen para crecer y sustentar su operación", dijo el titular del organismo, Rodrigo Vásquez Colmenares.

En entrevista, precisó que será en aproximadamente 10 días cuando terminen la verificación extraordinaria y se contará con elementos para llevar a cabo ciertas recomendaciones.

Precisó que cada año, se lleva a cabo una revisión a todas las aerolíneas mexicanas, sin embargo, ésta se tuvo que adelantar a Aeromar.

La aviación es una industria que está ligada a ciclos económicos, sobre todo a los del combustible, y en los últimos ocho meses se ha registrado un incremento "no usual" en los costos y eso ha incidido en los resultados del último trimestre de todas las aerolíneas.

Por ello, Vásquez Colmenares, mencionó que el organismo a su cargo realiza una revisión trimestral de las empresas, con el fin de conocer su estado y estar al pendiente de cualquier contingencia que se pueda registrar.

"Aeromar en particular, acaba de hacer una renovación de flota en los últimos dos años y se enfrenta a condiciones muy particulares", afirmó.

Cabe recordar que el vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Mauricio Aguilera, dijo que Aeromar se encuentra en quiebra técnica, por lo que los trabajadores buscarán un rescate de la aerolínea, con el objetivo de evitar otro caso como el de Mexicana de Aviación.

"Estamos en una tarea de rescate, la empresa no ha logrado una inyección de capital lo suficientemente fuerte para que pueda continuar prestando un servicio que se requiere", mencionó

Por ello, se reunieron este martes por la noche con autoridades de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Trabajo y Gobernación, para que juntos busquen una solución para continuar con la operación de la aerolínea y con los mil 110 empleos.

Es importante mencionar que en 2016, Synery Group, anunció su intención de invertir en la mexicana 100 millones de dólares por una participación del 25 por ciento de las acciones, interés que se aumentó hasta un 49 por ciento.

No obstante, en agosto de 2018, el presidente del grupo, Germán Efromovich, confirmó que la situación financiera de Aeromar no era confortable, pese a ello, reiteró su interés por invertir en la aerolínea, aunque de no llegar a un acuerdo con los trabajadores, se retiraría de la negociación, al igual que la flota con la que opera la firma.

"Si esto no ocurre (inversión) los aviones salen de aquí se van a otras empresas que tenemos en Perú, Argentina, Brasil y en Centroamérica, el hecho de poner esos aviones aquí y darle créditos a la empresa era para mostrarles que estamos en serio y que si tenemos el retorno con la misma seriedad, va a ver la inversión y México tendrá un empresa serie y segura", dijo en su momento.

En ese mismo año, el director de Aeromar, Danilo Correa, precisó que los planes de reestructuración de la aerolínea ya habían comenzado y esperan que para 2019 se inicie con nuevas rutas punto a punto y la integración de cinco aviones A320 a su flota.

Comentó que sólo esperan la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en donde avale que no habrá ninguna afectación a los consumidores y así se concrete la inversión de Synergy Group a la aerolínea mexicana.

De acuerdo con Efromovich, Synergy realizó ya una inversión de más de 200 millones de dólares para adquirir nueve aviones con los que actualmente opera Aeromar, a través de arrendamiento, renovando así la flota de la aerolínea.

Synergy logró sacar de la quiebra a la aerolínea colombiana Avianca, y la posicionaron como la segunda mayor línea aérea de la región.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) tiene un emplazamiento a huelga por revisión salarial a Aeromar para el próximo 15 de junio, sin embargo, afirmó que la empresa necesita una cirugía mayor, debido a que "está en una situación complicada".