¿Cómo comprar en Internet de forma segura?

En la actualidad, pasamos parte de nuestro día online. El acceso a productos y servicios ha incrementado día a día gracias la facilidad que tenemos hoy en día de adquirirlas a través de Internet.

Al proveer datos personales a través de la web, nos exponemos a ser víctimas de algún fraude, o de que nuestras contraseñas puedan ser hackeadas, o que alguien pueda acceder fácilmente a nuestros detalles de tarjeta de crédito disfrazándose de entidad confiable. De igual manera, los virus estarán a la orden del día, ya que puede infiltrarse a nuestra computadora y alterar la información sin que nos demos cuenta.

A pesar de estar expuestos a éstas y otras amenazas comunes, comprar online en la actualidad es totalmente seguro, solo se deberán tomar algunas precauciones y optar por la forma de pago más adecuada.

Debido a la gran cantidad de tiendas online existentes, a veces se nos puede complicar distinguir cual es legítima y cual no. Es por eso por lo que te damos algunas recomendaciones para mantenerte protegido en cualquier momento:

Será necesario que instales un antivirus para descartar posibles virus capaces de recopilar información personal y bancaria del dispositivo. Además, el software instalado en el dispositivo debe estar actualizado.

Utiliza una conexión segura. Evita comprar haciendo uso de redes wifi-públicas, éstas no ofrecen ninguna garantía de seguridad.

Aunque en las tiendas online no es necesario que todas las páginas web comiencen por https, lo deberán tener en algunas partes. Asegúrate que la misma tenga una dirección que empiece por HTTPS, muestre un candado en la barra de direcciones cuando tengamos que introducir información bancaria, como tu número de tarjeta. Esto garantiza que la información que se transmite esté cifrada.

Antes de hacer cualquier compra, revisa el "Aviso legal" que proporciona el comercio electrónico en el que estás como quiénes son, qué datos recopilan de los usuarios y con qué fin, formas de pago y políticas de envío y devolución.

Asimismo, revisa su información sobre "Privacidad" la cual te proveerá toda la información sobre qué datos recoge y cuál es su finalidad.

Revisa si la tienda online hace uso de cookies, ya que deberá informarte sobre ello, asumiendo que consentimos su uso siempre que sigamos navegando por la web.

Revisa las opiniones de otros usuarios sobre el comercio en el que quieres adquirir el producto, esto puede proporcionarte mucha más información que te mantendrá seguro.

Si te surge alguna duda sobre la fiabilidad de una tienda online, es mejor que descartes la compra y que busques una nueva alternativa.

¿Cómo evitar fraudes online? Una de las razones por las cuales los usuarios temen realizar una compra online es por el método de pago. Este es un punto importante en toda transacción online ya que se envía información bancaria, la cual de caer en las manos equivocadas podríamos ser víctimas de algún fraude o robo.

Como se comentó anteriormente, es recomendable que la tienda cuente con varios métodos de pago. Cuando la tienda facilite realizar el pago por medio de tarjeta de crédito o algún intermediario como PayPal o realizar pago contra reembolso, es síntoma de que la tienda es legítima.

Pagos con tarjeta de crédito. Debemos estar atentos a que el pago corresponda a una entidad financiera conocida y que el certificado digital corresponda con ella.

Pagos a través de intermediarios. Hacer uso de algún intermediario seguro como PayPal, ya que así, el vendedor nunca tendrá la posibilidad de acceder a tu información bancaria.

Pagos contra reembolso. El método más seguro es éste, ya que no facilitaremos ningún tipo de información bancaria y únicamente pagamos al recibir el pedido. La negativa de este método de pago es que no suele estar disponible en muchas tiendas online o suele tener un incremento en el precio del producto.

