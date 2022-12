¿Cómo evitar accidentes con luces y adornos navideños?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una serie de recomendaciones a usuarios domésticos, negocios y centros de trabajo para reducir riesgos y prevenir accidentes por el uso de luces y adornos navideños en esta época decembrina.

De este modo, para tener una "Navidad con Seguridad" la empresa eléctrica estatal recomienda sobre todo "adquirir luces y adornos que cumplan con la Norma Oficial Mexicana correspondiente y desconectarlas antes de ir a dormir y al cierre de negocios para evitar riesgos y exceso de consumo".

El objetivo, explicó, es prevenir accidentes como electrocución, quemaduras o incendios por cortocircuito y/o mal manejo de adornos navideños.

Es por esto que la CFE llamó a desconectar las luces navideñas al salir del trabajo o de cualquier inmueble, ya que puede producirse un sobrecalentamiento y cortocircuito si permanecen constantemente encendidas.

De hecho, la empresa eléctrica estatal señaló que los riesgos más frecuentes por el uso de estos equipos son los cortocircuitos por sobrecarga de energía eléctrica en extensiones navideñas, incendios por cortocircuito y/o descuidos con adornos y luces navideñas, que están en contacto con árboles secos y accesorios inflamables como los papeles de regalo.

Así como descargas eléctricas en adornos exteriores, producidas cuando se mojan las extensiones de luces navideñas que son colocadas sin protección en árboles y jardines.

También destaca el sobrecalentamiento de calefacciones por malas instalaciones eléctricas.

De igual modo, la CFE recomendó utilizar extensiones LED o que no generen calor; en el exterior usar luces diseñadas para ese propósito, de preferencia con cubierta tipo manguera, así como verificar que las extensiones de luces no tengan cables sin recubrimiento.

Llamó igualmente a extremar precauciones al colocar o remover focos de extensiones navideñas, y evitar que los niños las toquen o introduzcan objetos metálicos en los orificios sin focos.

Conviene evitar el uso de más de tres extensiones continuas, y utilizar en cambio multicontactos, además de no colocar extensiones bajo tapetes, alfombras u otros objetos inflamables.

La CFE indicó que al momento de desconectar extensiones hacerlo desde la clavija, ya que al jalar del cable se puede dañar el aislamiento o provocar un corto circuito.

Con estas recomendaciones, puntualizó, se busca contribuir a reducir riesgos y evitar accidentes durante esta época decembrina, e igualmente a cuidar el consumo de energía, al utilizar luces de bajo consumo y encenderlas solamente cuando pueden apreciarse y no durante toda la noche.