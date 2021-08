Cómo evitar ser presa de engaños

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, resume en una frase la advertencia a los usuarios: "Si te piden dinero para hacerte un préstamo, es un fraude".

"Bajo esta premisa es muy fácil detectar si es un fraude. Si te piden depositar en una cuenta dinero para investigación de crédito, fianzas, etcétera, es simple y llanamente un engaño.

"Las instituciones serias no piden dinero por adelantado para prestarte dinero", señaló.

Facebook dijo que, como en cualquier espacio público, en internet es importante la participación de los usuarios para mantener una comunidad segura, por lo que invitó a los usuarios de la red social a denunciar cualquier actividad sospechosa de fraude.

"Algunas de las cosas en las que te tienes que fijar, si quieres detectar un fraude, son personas que te pidan dinero y que no conozcas personalmente, o que pidan u ofrezcan dinero y/o regalos, o que amenacen con eliminar o prohibir su cuenta de Facebook. Cualquiera que te pida pagar una cuota por aplicar a un trabajo", dijo Facebook.

La firma recordó que los usuarios no deben aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocen y tener cuidado con peticiones de cuentas que dicen ser amigos o familiares, así como evitar compartir fotos íntimas, especialmente si éstas cuentan con rasgos identificables.

"Nunca compartas información sensible, como cuentas de banco o números de seguridad social.

"Las páginas de Facebook y perfiles de Instagram que representen a grandes compañías, organizaciones o figuras públicas, normalmente están verificados con una insignia azul a un lado del nombre", añadió.

"Si detectas un anuncio en la página o perfil de una marca grande sin verificar, es importante que estés alerta", se recomendó.