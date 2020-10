¿Cómo hacer compras seguras en línea?

Evita el uso de WiFi público: No utilizar WiFi público para generar operaciones bancarias, de modo que pueda evitar verse comprometido por ataques de ciberdelincuentes que puedan escanear estas redes. Si estás en una computadora portátil, asegúrate de que el uso compartido de archivos esté desactivado.

*Comprueba el cifrado TLS / SSL: los bancos suelen utilizar la forma más alta de cifrado TLS / SSL para garantizar que sus sitios web son auténticos y no impostores. Revisa la URL del sitio web; si comienza con "https" en lugar de "http", significa que el sitio está protegido mediante un certificado TLS (la s significa seguro). Verifica la autenticidad del sitio web del banco haciendo clic en el candado y en "información del certificado" para revisar la información.

*Utiliza VPN: siempre que sea posible, si tienes que usar WiFi público, considera usar una VPN que puede agregar una capa de seguridad y privacidad al proteger contra ataques de intermediarios.

*Mantén tu contraseña segura: es aconsejable mantener una contraseña segura, especialmente debes considerar si realiza la mayoría de sus transacciones desde casa. Puedes considerar usar un administrador de contraseñas para centralizarlas, además habilitar el cierre de sesión automático después de un cierto periodo de tiempo puede proteger las cuentas.

*Descarga la aplicación de la banca: la banca móvil puede ser tan segura, incluso más, que la banca en línea. Algunas aplicaciones también ofrecen autenticación multifactorial o biometría como huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneos oculares. Además, a menudo estas no almacenan datos.

*Regístrate para recibir alertas bancarias: el banco puede enviar notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto para ciertas actividades en tu cuenta. Si muestran una actividad inusual, estos mensajes permiten protegerlas lo más rápido posible.

*Cuidado con las estafas de phishing: cuando recibas un correo electrónico de un banco o institución financiera, hay que leerlo atentamente para asegurar que sea el verdadero. A primera vista, puede parecer que su banco le pide que inicie sesión, pero si conoces signos comunes de phishing, es más probable que puedas identificar y evitar estafas. Los estafadores también pueden llamar y afirmar ser un representante del banco; si no estás seguro, cuelga y llama al banco directamente.