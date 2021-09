¿Cómo heredar una casa que se pagó con crédito Infonavit?

Septiembre es el Mes del Testamento y para transmitir los bienes como una casa que se pagó o se está pagando con un crédito Infonavit, te damos algunos consejos.

Para realizar un testamento no es necesario presentar ningún comprobante de propiedad o lista de bienes, pero para recibir lo heredado los beneficiarios necesitarán forzosamente, en el caso de la vivienda, contar con las escrituras a nombre del titular fallecido e inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

En caso de heredar una vivienda que no cuenta con escrituras debe llevarse a cabo un procedimiento legal para que los herederos puedan contar con una escritura a su nombre y entonces puedan disponer legalmente sobre ella.

Es decir, hasta que el heredero cuente con escrituras a su nombre podrá venderla o darla en garantía para obtener un préstamo o crédito.

Si la casa es tuya, puedes solicitar y obtener tus escrituras. Ya sea que hubieras adquirido tu casa con ayuda de un crédito de Infonavit, de otra institución o incluso si la construiste tú mismo, contar con la escritura es vital para comprobar que eres el legítimo dueño.

No importa si estás pagando tu crédito con el Infonavit o ya lo concluiste, la casa es sólo tuya, pero no basta la palabra para demostrarlo, necesitas obtener tus escrituras para comprobarlo ante terceros.

Si tienes una propiedad a tu nombre, la recomendación es elaborar un testamento para facilitar el procedimiento de adjudicación a favor de quien tú decidas.

Tanto para tus escrituras como para el testamento, un notario es quien te podrá apoyar y septiembre es el mes en el que a nivel nacional se ofrecen una serie de descuentos para su realización, más horarios de atención y hasta podrás recibir asesoría sobre el pago de impuestos correspondientes para recibir un bien heredado.

Si quieres conocer más trámites en los que requerirás apoyo de un notario o saber cómo se realiza el proceso de escrituración de tu vivienda adquirida con un préstamo Infonavit, checa Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).