¿Cómo realizar reuniones virtuales productivas?

En tiempos del Covid-19, las videoconferencias son la solución para darle practicidad al trabajo remoto, las clases virtuales o la convivencia con los seres queridos de forma óptima.

Sin embargo, también es cierto que no todos están familiarizados con la tecnología y las plataformas digitales, por lo que emplear estas herramientas puede suponer un reto, ya que se requiere organización, conocimiento y paciencia.

Ante esto, AT&T brinda los siguientes consejos para realizar la comunicación virtual:

Planea bien. Establece horario y duración de la reunión, así como sus participantes y el moderador de la misma; asimismo, fija el propósito y objetivo de la junta para que todos los participantes se preparen con los datos, documentos o información que vayan a necesitar.

Prepara tu equipo. Cerciórate con anticipación de que el micrófono y la cámara de tu dispositivo funcionen correctamente para no tener problemas técnicos en el momento de la reunión. También cierra páginas o aplicaciones que no vayas a utilizar para evitar que el equipo se torne lento y afecte la calidad de la videollamada.

Establece normas claras. Algunas recomendaciones para aumentar la efectividad de la videoconferencia y evitar distracciones o interrupciones es procurar no realizar otras actividades durante la junta, silenciar el micrófono cuando no se esté hablando, modular el ruido de tu entorno y esperar a que los demás terminen de hablar para poder intervenir.

Orden, ante todo. Calendaricen la dinámica del trabajo, las órdenes y las entregas para asegurarse de que todos están trabajando y dar seguimiento a los acuerdos establecidos.

Asegúrate de usar la herramienta correcta. Determinen la aplicación que utilizarán, lo ideal es seleccionar aquella que brinde altos estándares de seguridad para evitar el robo de información y, si se trata de una reunión de trabajo, optar por alguna especializada y no por las redes sociales.

Recuerda proteger tus datos, algunas aplicaciones permiten ingresar a las videoconferencias por medio de contraseñas para así evitar posibles ataques por hackers y la filtración de información.