¿Cómo retirar el ahorro del Infonavit de un familiar fallecido?

El ahorro de la Subcuenta de Vivienda de los derechohabientes fallecidos del Infonavit pueden ser solicitados por los familiares o beneficiarios.

El reclamo se puede hacer a través del portal web del Infonavit.

El proceso a seguir dependerá del periodo en que haya cotizado el derechohabiente, tomando en cuenta que aquellos que lo hicieron entre 1972–1992 tenían un Fondo de Ahorro. Quienes aportaron a la seguridad social a partir de 1992 cuentan con una Subcuenta de Vivienda.?Fondo de Ahorro 1972-1992 ¿Cómo se tramita?

Para solicitar los recursos del derechohabiente, su familia puede realizar estos trámites:

Los beneficiarios del derechohabiente deben ingresar al portal del Infonavit (portalmx.infonavit.org.mx), dirigirse a la sección Retiro de Mi Ahorro, seleccionar la opción Solicitar Fondo de Ahorro y elegir el botón de Beneficiario y deberán responder el formulario que aparecerá.

Si está de acuerdo con el monto a devolver, tiene que agendar una cita en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) y presentar en original la documentación que sea solicitada como:

*Número de solicitud y cita realizada?*Número de Seguro Social, RFC y CURP del titular?*Número de cuenta bancaria, puede ser la cuenta en la que el IMSS deposita la pensión?*Identificación vigente con fotografía?*Si no se está de acuerdo con el monto, se debe iniciar una aclaración.? Subcuenta de Vivienda 1992-1997 ¿Cuál es el proceso?

La familia del derechohabiente debe poseer una resolución de pensión expedida por el IMSS.

Con este documento se genera el caso y cita de devolución de la Subcuenta de Vivienda como beneficiario a través al portal del Infonavit (portalmx.infonavit.org.mx) o Infonatel (800 008 3900).

En caso de no contar con ella, pero sí con un laudo a favor, es necesario acudir directamente a los Centros de Atención a Pensionados y Devoluciones (Capde) para solicitarla, con los siguientes documentos:

*Identificación vigente con fotografía?*Laudo o desistimiento?*Estado de cuenta bancario no mayor a dos meses a nombre del solicitante?*Carta firmada bajo protesta de decir verdad

Es importante tener en cuenta que el asesor en el Capde recaba la información y asigna el caso al área Jurídica de la delegación del Infonavit.

En el área jurídica del Instituto se dictamina y autoriza el pago, el cual se efectúa a la cuenta CLABE proporcionada.

En caso de múltiples beneficiarios, cada uno de los solicitantes deberá presentar la documentación.

¿Quién puede reclamar el dinero de la Subcuenta de Vivienda?

La solicitud del ahorro pueden realizarla los beneficiados legales.

En caso de que el derechohabiente fallecido no cuente con ellos, las personas que soliciten la devolución deben ser aquellos que se reconozcan en los términos que de la Ley del Seguro Social.

La devolución a beneficiarios sólo es para mayores de edad, si el beneficiario es menor de edad, el trámite deberá realizarse a través de un tutor legal.