Infonavit lanza nuevo programa de apoyo a deudores

) lanzó un nuevo programa para apoyar a los trabajadores que tengan entre una y nueve mensualidades de su hipoteca sin pagar.A través del programa "Borrón y cuenta nueva", esas mensualidades que se dejaron de pagar se trasladan al saldo total de la hipoteca y el trabajador sigue pagando normalmente.Es decir, se "borran" esos pagos no realizados y automáticamente mejora el historial de crédito del trabajador.La mensualidad del crédito no sube y la hipoteca se sigue pagando normalmente hasta liquidar el crédito.De acuerdo con Carlos Martínez Velázquez, director general del, hay 128 mil trabajadores que pueden acceder a este programa.Los trabajadores que pueden beneficiarse de este programa deben haber agotado el recurso de los seis meses de seguro de desempleo y no importa si actualmente cuentan con una relación laboral o no.También es necesario que el crédito no se encuentre en algún proceso jurídico y que al trabajador le falten, por lo menos, 12 mensualidades por pagar.Martínez Velázquez detalló que esos 128 mil créditos potenciales de recibir este apoyo son los acumulados a hoy, ya que esta cifra se va actualizando."Conforme pasa el tiempo habrá otros que llegarán a esta característica. Es un universo dinámico que cambia conforme cambia la composición de la cartera", explicó.Trabajadores que dejan pagar su créditoEl principal motivo por el que los trabajadores dejan de pagar su crédito agregó, es la "dinámica del empleo", ya que ningún trabajador quiere dejar de pagar, sino que algunos pierden el empleo o viven en casas donde les prometieron agua y otros servicios que no tienen.De acuerdo con el, los acreditados que deben hasta nueve mensualidades contribuyen con el 6.1% del índice de cartera vencida del Instituto; mientras que las personas con más de 10 mensualidades omisas participan con el 12.7%.El director general delrecordó que para las personas que deben más de nueve mensualidades hay otro tipo de programas de reestructura y apoyo.Asimismo, hizo un llamado a quienes aún tienen créditos en Veces Salario Mínimo a que los conviertan a pesos, ya que aún existen 1.6 millones de créditos que se pueden cambiar a pesos.