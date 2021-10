Compra de Deer Park se concretará en diciembre

El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, reveló que la operación para la compra total de la refinería Deer Park, en Texas, Estados Unidos, se concretará los primeros días de diciembre, debido a que sólo falta el visto bueno, con el otorgamiento del permiso del gobierno norteamericano, pero en la empresa productiva del Estado ya se encuentra en un proceso de entrega-recepción para adelantar los tiempos.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, Octavio Romero dijo que con base en toda la información que le han pedido, las relaciones que tienen y los comunicados, piensa en que no tendrán ningún problema para la adquisición de esta refinería propiedad de Shell.

"Proceso de negociación con Shell para la adquisición de la refinería de Dear Park, informarles que la negociación entre las partes está cerrada, estamos en un proceso de, no quisiera llamarle, de entrega-recepción, porque todavía hay un punto del cual estamos dependiendo del permiso de gobierno de Estados Unidos que estamos dependiendo, él tiene que dar el permiso para que se lleve a cabo la operación", dijo el funcionario.

Y agregó: "Y a juzgar por lo que nos han pedido de información, por las relaciones que tenemos, por los comunicados, pensamos que no va a haber ningún problema, y por eso estamos adelantando todos estos procesos de entrega-recepción, estamos calculando la operación se cierra, o mejor dicho el pago se realiza en los primeros días de diciembre", indicó.

Romero Oropeza dijo que es una refinería del orden de 340 mil barriles diarios, puede producir 130 mil barriles diarios de gasolina, 51 mil de diésel, 20 mil de turbosina, y otros productos 62 mil.

En este contexto, el funcionario federal explicó que esta compra se hará con recursos del gobierno Federal y no de Pemex y se decidió hacer la adquisición porque Deer Park era propiedad de Shell y de Pemex; 50.005 de Shell y 49.995 de Pemex, y esa pequeña diferencia porcentual le permitía a la petrolera norteamericana operar la refinería y tomar las decisiones.

"Y la razón fundamental por la cual se hizo esta alianza hace muchos años con Shell era para que nos compraran petróleo, sobre todo, el crudo maya, en aquel entonces cuando se hizo esta refinería, cuando se compró el mercado maya estaba apenas abriéndose camino en los mercados internacionales y esta refinería nos garantizaba vender 170 mil barriles diarios, con el paso del tiempo el crudo mexicano nos lo demandan en todo el mundo, y si le vendemos hoy a Dear Park o no le vendemos no pasa nada, lo que no le vendo a Dear Park se lo vendo a cualquier otro que me lo está demando y ya no tiene ningún beneficio", agregó.

Además explicó que siempre las utilidades de la refinería, como ellos eran los operadores, siempre se decidía reinvertirlas en la refinería de manera que era un activo, donde éramos dueños de casi la mitad, "pero que no nos generaba dividendos y no teníamos ninguna utilidad, cuando nos enteramos que ellos estaba en la disponibilidad de vender entramos en pláticas y pudimos llegar a un arreglo de manera que ya está hecha la operación, lo único que requerimos hoy en día es ya el visto bueno del gobierno americano y detalles contables, financieros, de procesos, del personal que nos va a seguir acompañando para darle continuidad a la operación durante un par de años".

Por eso dijo que la operación va en camino, va a ser una operación que se va a llevar a cabo con recursos del gobierno Federal y no con recursos de Pemex en la lógica de buscar la autosuficiencia energética y en esta lógica estamos trabajando.