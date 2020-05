Compras online... lo que no te atreves a preguntar

El confinamiento por el Covid-19, que se intensifica conforme avanza la curva epidémica, nos obliga a estar en casa, desde donde podemos comprar todo tipo de productos a través de internet.

Cinco de cada 10 consumidores mexicanos compra en línea para evitar salir de casa, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Si eres uno de esos usuarios que quieren surtir la despensa o simplemente comprar un antojo por internet, te compartimos algunos consejos de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Página segura. Lo principal es comprar en una página legal, por lo que debes fijarte que tenga el ícono de un candado al inicio de la dirección y que sea "https", con "s" al final, que significa seguro.

Pide todos los detalles. Si se trata de una pequeña o mediana empresa que incursiona en internet, o hasta una gran compañía de renombre, es importante saber con quién estás tratando.

Verifica. Asegúrate de confirmar el domicilio, número de teléfono y el contacto en caso de tener alguna pregunta o problema.

No compartir datos. Si en tu navegación aparece un formulario o chat, o recibes un e-mail en el que piden información financiera, no respondas el mensaje ni hagas clic, pues las empresas legales no piden estos datos por esos medios.

¿Qué estoy comprando? Lee la descripción y observa el producto, incluyendo las "letras chiquitas", ya que frases como "reconstituido", "de época" o "liquidación" pueden indicar que éste no está en excelentes condiciones o sea usado.

Precio final. Antes de adquirir un producto, compara precios y considera los gastos de envío o de entrega, así como los montos a partir de los cuales el producto puede ser entregado de manera gratuita.

Términos y condiciones. Verifica los detalles de la compra, incluyendo políticas de reembolso y fechas de entrega.

Mensajería. Hay que ser cuidadosos con quién enviará el paquete, si será la empresa o una compañía de paquetería, y ver si es posible dar seguimiento al pedido desde que es solicitado hasta su entrega.

Formas de pago. Pagar con tarjeta de crédito o débito es seguro; sin embargo, es posible que el vendedor tenga la opción de pago contra entrega o pago con PayPal. Elije la que te haga sentir más cómodo.

Guarda los registros. Guarda los correos electrónicos, mensajes y todo tipo de comunicación relacionada con la compra, a fin de que puedas hacer reclamaciones en caso de que sea necesario.

¿Qué datos guarda la empresa? En la política de privacidad, las compañías deben informar sobre los datos personales que recolectan, por qué motivo los solicitan y de qué manera los utilizarán.

Si no existe la política o no se entiende, Visa recomienda comprar en otro sitio.

Cuídate del fraude cibernético. Hay quienes usan software para hacerse de tus datos, números de cuenta y contraseñas.

Si recibes en tu correo electrónico alguna promoción, oferta o descuento muy atractivo, no des clic en la imagen o liga que se adjunta, ni descargues archivos con supuestos cupones. Ve a la página oficial.