Con baja del 12,4%, créditos de bancos de México no se recuperan

Ciertos sectores de las finanzas mexicanas tuvieron complicaciones sobre todo en el 2020, pero esperaban que para el 2021 las estadísticas mejoraran exponencialmente, pero por el momento hay ciertos indicadores que siguen negativos, y parece que por el momento no van a mejorar. Uno de ellos es el sector de los créditos, sobre todo aquellos que son otorgados por los bancos en México, que no muestran una reactivación como estiman los especialistas.

--Continúa la caída: las primeras cifras

Si se toma en cuenta como primera referencia los créditos de los bancos otorgados a la banca comercial, se puede ver que el mes de mayo por ejemplo, no fue un buen mes, debida cuenta de que el otorgamiento de créditos y se ubicó en 5 billones 197 mil millones de pesos. De esta manera, si se compara con el mismo periodo pero del año pasado, el 2020, se puede ver que hubo una contracción de por lo menos un 12.4%.

Por otro lado están los créditos destinados al consumo, que de acuerdo a datos que fueron aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el saldo total fue de aproximadamente 945 mil millones de pesos, lo que significa que respecto al año pasado la caída fue cercana al 20%. En lo que respecta a tarjetas de crédito, muy utilizadas por millones de mexicanos, el saldo prestado por las entidades financieras fue cercano a 350 mil millones de pesos, marcando así un claro descenso de casi un 9%.

--Créditos rápidos en descenso: preocupación de muchos

Sin lugar a dudas que en México algunas de las operaciones financieras más solicitadas son los créditos rápidos, es decir, aquellos financiamientos que otorgan dinero en efectivo para gastos libres, sin ningún tipo de impedimento. Por ejemplo, si se analiza lo que es crédito de nómina, se puede ver que el monto otorgado fue de casi 255 mil millones de pesos, lo que representaría una baja de cerca de un 5.4%.

Por otro lado está el crédito personal, uno de los productos más conocidos y solicitados, mas aún en tiempos de pandemia, que miles de mexicanos tuvieron que pedirlos para poder hacer frente a sus obligaciones diarias. El saldo de ellos fue de un estimado de 157 mil millones de pesos, lo que significa que se registró directamente una caída de un poco más del 22%.

--Las empresas y los créditos: no es un buen momento

También por datos que fueron aportando en las últimas semanas las CNBV, se pudo saber que las empresas en materia de créditos y la posibilidad de acceso a ellos, no están en su mejor momento. El saldo de créditos destinados a ellas fue aproximadamente de 2 billones 495 mil millones de pesos, lo que marca directamente un retroceso en los otorgamientos de un poco más del 19%. Las empresas mexicanas, coinciden los especialistas, son las que en este momento en muchos casos precisan de liquidez para afrontar inversiones que le permitan recuperar el terreno perdido durante todos estos últimos meses. Por esa razón es que se esperan en el corto plazo apoyos por parte del Gobierno Federal.

--La morosidad: algo que nunca se debe dejar de atender

Prestar atención a la morosidad es casi una tarea obligada para los bancos de manera diaria, pero más aún en estos momentos, en donde se busca contener los índices de mora, debido a que millones de mexicanos perdieron sus empleos y otro tanto tuvo reducción de sus ingresos. Si se analiza de manera total la mora, en relación a todos los créditos que se encuentran otorgados en México, se puede ver que es de 2.52%, que si bien se puede indicar que no se trata de un porcentaje demasiado alto, sí se debe decir que tuvo un incremento de un 0.11% anual.

Analizando los segmentos de manera específica y particular, se puede ver que la mora en los créditos de consumo fue cercana al 4.25%, registrando así un descenso de aproximadamente 0.60%. Por el lado de los créditos personales es de 6.31% y tuvo una reducción de un poco más del 1.20%, en cuanto a los créditos de nómina la tasa de impagos fue del 2.61% y de acortó en un 0.24%, y finalmente uno de los medios de financiación más tradicionales que son las tarjetas de crédito, registraron una morosidad que fue de 5.04%, bajando así cerca del 0.73%, y en todos los casos se considera la situación como sumamente positiva.

--Utilidades en alza: comienzo de la reactivación

La reactivación económica en México se puede comenzar a ver de manera clara sin lugar a dudas. Muchos de los indicadores financieros muestran que el país puede tener un crecimiento real en este 2021. Los bancos piensan que es así, debido a que ellos reportaron desde el mes de enero a mayo de este año, utilidades de por lo menos 65 mil millones de pesos, lo que muestra que el crecimiento con relación al año 2020, comparando el mismo período, es de más del 26%.

Ejemplos concretos de lo antes mencionado se puede ver en entidades de primer nivel que tienen una fuerte presencia en todos los Estados. En el caso de BBVA, como primera referencia, tuvo utilidades por más de 19 mil millones de pesos; Santander obtuvo ganancias por más de 6 mil millones de pesos; Banorte por encima de 10 mil millones de pesos; HSBC por casi 5 mil millones de pesos; Citibanamex por un poco más de 8 mil millones de pesos, entre otros casos que son similares.

Si bien es evidente la baja en la cantidad de créditos que se están otorgando en el país, los especialistas no dudan en afirmar que esto en el corto y mediano plazo va a cambiar, sobre todo por la baja en la tasas de interés que están ofreciendo casi todas las entidades bancarias. Además, la economía en sí misma se espera que mejore mucho a lo largo del 2021, con expectativa de que crezca por lo menos entre 4,3% y 6.3%.