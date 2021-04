Con esta app puedes realizar retiros de tu Afore por desempleo

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que a partir de este lunes entró en operación la solicitud de retiro parcial por desempleo IMSS a través de la aplicación Afore Móvil, con el objetivo de que los trabajadores afiliados a dicho instituto, que actualmente no están activos, puedan realizar el trámite de retiro de recursos de manera sencilla, informada y sin necesidad de acudir a la sucursal de su Afore.

Al cierre de febrero pasado, los retiros por desempleo de las Afore sumaron mil 572 millones de pesos, 32% por arriba de lo registrado en el mismo mes de 2020, de acuerdo con datos de la Consar.

Así, en el segundo mes del año en curso, 141 mil 272 trabajadores dispusieron de este derecho, con un monto promedio de 11 mil 122 pesos.

De acuerdo con el organismo, el trabajador que haya perdido su fuente de empleo y quiera disponer de un retiro parcial de su cuenta de Afore, deberá revisar cuidadosamente las implicaciones de hacer un retiro por desempleo ya que tiene un impacto directo sobre el monto de su pensión, con lo que podrán recuperar posteriormente las semanas de cotización que se les descuenten, reintegrando los recursos a su cuenta individual.

La Consar explicó que para realizar el retiro por desempleo móvil el trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos:

* Haber cotizado al IMSS al menos 2 años.

* Tener una Cuenta AFORE con al menos 3 años de antigüedad.

* Tener 46 días naturales sin empleo.

* No haber realizado este Retiro en los últimos 5 años.

* Al realizar el retiro por desempleo se hará un descuento de semanas de cotizadas.

Para poder realizar el Retiro por Desempleo móvil, es indispensable que el ahorrador cuente con su Expediente Electrónico completo (datos, imágenes de sus documentos y huellas digitales). Si aún no lo tiene, deberá acudir previamente a su Afore actual y solicitar su elaboración antes de realizar el trámite vía Afore Móvil.

El organismo regulador enfatizó que el trámite es gratuito y que, una vez que sea aprobado el trámite, el trabajador podrá disponer de sus recursos en cinco días hábiles.

Una vez cumplidos los requisitos, La Consar recordó que los trabajadores con cuentan de Afore tienen dos opciones para retiro por desempleo. la primera, conocida como "modalidad A", si la cuenta de Afore tiene al menos tres años de haber sido abierta y un mínimo de 2 años de cotización al IMSS, recibirá 30 días de del último salario base de cotización con un límite de 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En la segunda opción, denominada "modalidad B". Si tu cuenta tiene 5 años o más de haber sido abierta, el trabajador recibirá lo que resulte menor entre 90 días de su salario base de cotización de las últimas 250 semanas o 11.5 % de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV).

Para tramitar el retiro por desempleo de la Afore Móvil se deben seguir los siguientes pasos:

1. Una vez que esté en la aplicación debe elegir el menú Servicios.

2. Seleccionar la opción "Retiro por Desempleo IMSS".

3. Capturar una foto de su rostro para confirmar su identidad.

4. Seleccionar de las dos opciones existentes el tipo de retiro correspondiente.

5. Revisar cuidadosamente las implicaciones que tiene hacer un retiro parcial por desempleo.

6. Seleccionar la forma de pago: Orden de pago o Cuenta CLABE.

7. Capturar los datos y documentos para la solicitud (identificación oficial vigente y estado de cuenta bancario, si solicita el pago a través de cuenta CLABE).

8. Firmar la solicitud con su contraseña.