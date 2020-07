Con reapertura de negocios en la CDMX también reaparecen las extorsiones

Delincuentes aprovecharon la reapertura gradual de las actividades en la ciudad, para comenzar a extorsionar negocios a través de mensajes de whatsapp, mediante el cual amedrentan a sus víctimas con hacerles daños a familiares si no depositan cierta cantidad en miles de pesos.

La Fiscalía capitalina identificó un número 55 47 97 71 02, de donde se han realizado estos mensajes para delinquir y meter temor entre las personas para que acudan a realizar los diferentes pagos que solicitan.

Apenas un bufete de contaduría abrió sus puertas en la alcaldía Iztapalapa, en la colonia San Andrés Tetepilco, los delincuentes pidieron el depósito de 60 mil pesos para no hacerle daño a la familia de una de las trabajadoras, según la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-4/UI-2S/D/00447/07-2020.

La víctima narró que los delincuentes le dijeron que vigilaban a su familia y que si no hacía el pago o bloqueaba el número, se arrepentiría. Pocos minutos después, comenzaron a intimidar a la madre de la mujer que denunció, a quien le dirigieron el mismo mensaje en esta red social.

Los agentes de investigación comenzaron a rastrear cuantos reportes tiene este número telefónico por extorsión, por lo que se giraron oficios al Consejo Ciudadano para verificar si ellos ya cuentan con alguna denuncia.

--Extorsión a adultos mayores

No sólo eso, las autoridades capitalinas también han identificado otra forma de extorsión en donde los delincuentes suelen estar fuera de los bancos para obligar a personas de la tercera edad a sacar préstamos, según se desprende de la indagatoria CI-FITL/TLP-4/UI-2/C/D/00356/07-2020.

Estos hechos ocurrieron en la alcaldía Tlalpan, afuera de una sucursal de HSBC ubicado sobre el canal de Miramontes, en donde dos sujetos, hombre y mujer, abordaron a una mujer de 76 años, a quien amagaron con armas de fuego, y luego la subieron a un taxi.

Los delincuentes hicieron una llamada por teléfono en donde una voz de hombre, le pedía a la señora que no hiciera nada, que cooperará o en todo caso, la matarían ahí mismo. La señora ingresó al banco y realizó el trámite por 300 mil pesos, luego los delincuentes huyeron al interior de una tienda de venta de colchones.