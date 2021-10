Con reforma eléctrica, CFE podría recuperar 400mmdp anuales, afirman

Con la iniciativa de reforma eléctrica, el gobierno federal busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recupere al menos 400 mil millones de pesos anuales.

Esa cantidad, según el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, corresponde a grandes clientes que emigraron con las sociedades de autoabasto, lo que está dejando de vender por las energías renovables que se tiene que subir al sistema y por el costo de transmisión por llevar de un lugar a otro la energía eléctrica de los privados, un monto total equivalente al presupuesto de 6 o 7 entidades federativas.

Explicó que aún cuando no se recuperen los 76 mil socios de las centrales de autoabasto, la iniciativa de reforma los obligaría a "pagar el costo real de la energía eléctrica que consuman, para que el gobierno federal deje de subsidiarlos".

El diputado federal de Morena por el distrito V de Tula de Allende, Hidalgo, señaló que al establecer un "piso parejo" en el sector eléctrico, significa que si los privados quieren entrar generando su propia energía eléctrica pagando los costos asociados y no asociados que se tienen en generación y transmisión participarán en un esquema de competencia y sin las ventajas que hasta ahora tienen.

Es sencillo, "lo único que se les pide con la reforma es que paguen el costo real de la energía eléctrica que consumen", eso ocurre en todas partes del mundo, ¿por qué el gobierno federal tendría que subsidiarlos por venir a instalarse al país".

Ochoa Fernández detalló que "estamos hablando de 76 mil socios, que tiene que ver no solo con el costo o subsidio que se les entregaba al no cobrarles porteo, sino lo que CFE dejaba de vender por dejar entrar a los privados que eran los más baratos en términos de generación, pero eran los más caros en términos de la venta, ahí es donde viene el tema".

Ahora ellos decidirán si siguen generando pero pagando los costos reales o se la compran a CFE, "ese es el escenario real".

Si son los más eficientes, como lo han manifestado, vamos a dejar que compitan con esta reforma eléctrica y ya veremos cuál es su decisión.

Entrevistado luego de la comparecencia del director de Pemex ante las comisiones de Energía e Infraestructura en la Cámara de Diputados fue cuestionado por EL UNIVERSAL sobre si la bancada de Morena estaría dispuesta a modificar la iniciativa de reforma eléctrica para que otros sectores económicos, políticos y sociales puedan apoyarla.

"El presidente mandó la reforma tal cual y mi comentario -en donde la fracción podría no estar de acuerdo porque habría que consensuar- es que por eso se están abriendo los foros en términos de que venga gente de todos los sectores económicos, sociales como organizaciones para llegar a un punto en el cual podamos generar la mejor reforma eléctrica que convenga al país.

"Si es en ese sentido y tiene un carácter positivo, yo estaría pensando que si, puesto que hay esa propuesta de recibir a quienes tienen experiencia en el tema y puedan generar una reforma eléctrica que deje de darle ventaja a los privados y que puede hacer que haya mayor inversión para que se mejore el servicio eléctrico del país. Te podría decir que si".

Sobre las tarifas eléctricas, ¿es posible qué bajen? Se le preguntó.

Con esta reforma eléctrica seguramente "no van a subir", dijo.

El hecho de que no suban por encima de la inflación representa un esquema parecido al de las gasolinas, ¿pero esto no implica mantener subsidios?

Para evitar subsidios hay que resolver los problemas derivados de deudas de municipios, entidades federativas, organismos de agua, reducir el robo de energía eléctrica, la cartera vencida, por lo que estoy convencido que la energía eléctrica bajaría, subrayó.

Debemos combatir el uso de diablitos, el robo de energía eléctrica, la cartera vencida, todos estos costos los paga el gobierno y elevan los costos de CFE.

Hoy por hoy, apuntó, a los generadores privados, sobre todo a las sociedades de autoabasto, "no les cargas el costo de la transmisión, independientemente de que el gobierno disponga de infraestructura de hace muchos años para poder llevar la energía de un lugar a otro, es un costo que absorbe el gobierno federal estimado en 200 mil millones de pesos anuales, el llamado costo de transmisión".

A ello se suman otros 200 mil millones que el gobierno está dejando de vender por las energías renovables que se suben al sistema eléctrico nacional.

¿Si se aprueba la reforma, cuándo estará lista?

Para diciembre de este año, pero hay que esperar la discusión de los foros con expertos.