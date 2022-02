Con reforma eléctrica habrá apagones en 2 años: Concamin

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El uso de paneles solares en casas o de cualquier otra forma de generación eléctrica por parte de privados, se prohibirá de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica, además de que por la falta de inversiones habrá apagones generalizados en un par de años, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Expuso que, prácticamente, al día siguiente de la aprobación de la reforma todas las plantas de generación privada quedarían sin permiso de generar electricidad, lo que significaría quedarse sin el 60% de toda la energía que genera el país, dijo el presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, Régulo Salinas.

En videoconferencia sobre "Efecto de la Reforma Eléctrica" que organizó la Concamin, Salinas dijo que el sector industrial tiene preocupación por la iniciativa de reforma constitucional, porque se elimina al regulador, se crea un monopolio, se cancelan todos los permisos y contratos vigentes, además de que no existe suficiente inversión para atender la demanda, lo que generará apagones, entre otras cosas.

"Va a faltar electricidad en un par de años (suministro de electricidad), para unos años habrá regiones del país que no tengan suficiente generación, no tendrán energía, en dos o tres años se puede generalizar en el país, por la falta de inversión", expuso.

Expuso que "al día siguiente de la aprobación de la reforma todas las plantas de generación privada que ahora generan más del 60% de la electricidad del país carecerían de permiso para producir electricidad y cancelaría todos los contratos incluso contratos entre privados y privados y privados y CFE, incluyendo distribución y como ahorita está redactada incluso ni los paneles en las casas se podrían porque la generación queda reservada para el Estado".

Por otra parte, como Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienes costos de generación más caros que los privados y al obligarse a los privados a comprar a esa empresa del Estado, por la reforma, serán menos competitivas.

"De la misma manera habría un boquete en las finanzas públicas y la economía nacional. El costo de producción total subiría en al menos 60 mil millones de pesos anuales, 600 mil millones en una década y en conjunto con un subsidio de 70 mil millones al año e inversiones adicionales que tendría que hacer CFE el boquete entre 1.7 y 2 billones de pesos", dijo.

Además de que se abrirán paneles internacionales contra México porque los inversionistas buscarán proteger inversiones por 44 mil millones de dólares por confiscación y expropiación, lo que significaría una indemnización de entre 60 a 120 mil millones de dólares.

Por su parte, el presidente de la Concamin, José Abugaber, expuso que "obligar a las empresas a depender de una sola entidad para proveer electricidad, significaría un golpe a la economía nacional y a la salud, traerá cierre de empresas y mayores costos por un incremento en el precio de la energía eléctrica".

El sector industrial realmente está preocupado porque "se pueden ir las inversiones, y eso le pega al gobierno, le pega a todos los mexicanos, le pega al empleo", agregó el líder de los industriales.