Con reforma eléctrica quebrarán generadores de energías limpias: CCE

Las empresas privadas que invirtieron en generación de energía eléctrica con fuentes renovables corren el riesgo de quebrar con la reforma eléctrica que se aprobó, además de que al no haber suficientes recursos para que el sector público invierta hay riesgos de apagones, coincidieron especialistas.

Durante el foro Electricidad para el Futuro de México que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la exsubsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Economía, en el sexenio pasado, Lourdes Melgar, dijo que habrá efectos negativos en el mediano plazo al quitarse el acceso a subastas, acotar la participación de energías limpias e inhibir inversiones en energías renovables.

Melgar afirmó que el nuevo orden de despacho pide que produzcan primero las energías más caras y hasta el final entrarán las plantas eólicas y solares, y finalmente los ciclos combinados.

Las plantas eólicas y solares que producen con "precios extremadamente competitivos" con la nueva Ley de la Industria estas plantas van a estar despachando cuando la demanda suba y la demanda sube entre 6 y 8 de la noche, esto quiere decir que estas plantas que estarán despachando cuando el sol no brilla y cuando no necesariamente el viento no sopla".

Melgar aseguró: "Es muy posible que con este nuevo orden de despacho muchas de las plantas que invirtieron en México y que algunas son mexicanas van a ir a la quiebra y esto va a tener un impacto muy serio a nivel local".

--Apagones

El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Régulo Salinas, dijo que con la nueva legislación será difícil que productores privados inviertan en generación eléctrica.

"Entonces es muy probable que la nueva inversión en el sector eléctrico se vaya a cero y lo que va a ocurrir es que con el crecimiento de la demanda y limitaciones presupuestales que tiene CFE vaya a alcanzar y más adelante en el camino quien sabe si vaya a haber energía, apagones", comentó.

Expuso que seguramente subirán las tarifas eléctricas porque los costos de generación eléctrica de Comisión Federal de Electricidad (CFE) van a aumentar entre 40 mil y 60 mil millones de pesos.

"Creo que el sector industrial y comercial lo que está viendo es que las tarifas de por sí ya caras, se van a volver todavía mucho más caras", expuso en el mismo Foro.

La otra preocupación que tiene el sector industrial es que la reforma a la ley pretende eliminar, de alguna manera, la figura de autoabasto, pero el 14% del PIB se abastece con electricidad bajo este esquema de autoabastecimiento y los impactos serían mayores.