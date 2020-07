Con T-MEC se agilizan demandas y pagos por robo de marca

Los cambios que se hicieron a la legislación mexicana para cumplir con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permitirán que una víctima de robo de marca logre realizar todo el proceso de demandas en la mitad del tiempo actual y hasta lograr una indemnización por daños.

La directora de gestión integral de Servicios de ClarkeModet México, Tanya Escamilla, explicó que antes todo el procedimiento de demanda por el uso indebido de una marca tardaba hasta 12 años, pero ahora se espera reducir el tiempo e incluso lograr que se le pague al dueño de la propiedad intelectual por daños causados equivalentes a un mínimo de 40% del valor del producto en el mercado.

Lo anterior significaba que tenían que esperar de 5 a 6 años en conseguir la sentencia en firme en la que se declaraba que efectivamente había una infracción y hasta ese momento se podía ir a la vía civil para demandar por daños y perjuicios, lo que tomaba otros 5 o 6 años adicionales. Comentó que antes, en cuanto se encontraba un producto infractor en el mercado, se presentaba solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para pedir una orden de no fabricación del artículo y esto no consideraba la indemnización por daños al dueño de la marca.

"Ahora probablemente, tomaría 5 o 6 años, viendo la vía jurisdiccional y la del IMPI que es la administrativa", expuso y añadió que con eso se llevaría en paralelo, tanto el proceso por el cual el dueño de la marca impedirá que se fabrique el producto con la marca en discordia y al mismo tiempo se llevará el juicio para sancionar por la vía civil.

Otro de los cambios que se consiguieron con el T-MEC es que las multas antes se iban directamente a la Tesorería, pero ahora se van al IMPI. Además de que no se le pagaba nada al titular de la marca que fue víctima del delito, sin embargo con los ajustes a la ley, la víctima puede pedir por daños una cantidad no menor al 40% del valor del producto en el mercado, y hasta podría llegarse a 100%.