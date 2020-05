Concamin califica de "provocadora" la iniciativa de Ramírez Cuéllar

La propuesta que presentó Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de Morena, para dar facultades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para medir la riqueza, entre otras cosas, fue para la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) "provocadora".

Por su lado, el presidente de Morena respondió que las revistas del corazón o Forbes no pueden ser las que midan los niveles de riqueza de las personas.

Durante la videoconferencia que organizó la Concamin "¿Y después del Covid-19 Qué?", el presidente de la Confederación, Francisco Cervantes, dijo: "En el mejor de los sentidos de la expresión debo decir que tu propuesta nos resultó muy provocadora (...) por lo que nos pareció oportuno comentarla contigo para entenderla a cabalidad y entender las diferencias".

Por ello, Ramírez Cuellar convocó al diálogo nacional para discutir la política industrial, desarrollo económico y bienestar, por lo que Cervantes aseguró que para noviembre espera organizarlo.

El presidente del Morena dijo: "Lo que hoy más urge es establecer los canales y puentes del diálogo en el país, creo que continuar con la presentación y el ejercicio disperso de muchas propuestas, vamos a perder tiempo muy precioso para salir lo mejor librados de esta emergencia sanitaria".

Agregó que solamente la Concamin tiene la fuerza, los recursos y la posibilidad de convocar a un diálogo para lograr un acuerdo nacional en donde se establezca el camino a seguir que llevará a un desarrollo incluyentes.

Para el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, José Luis de la Cruz, la medición de la riqueza ya la hace el gobierno federal, por lo que no es necesario darle más atribuciones al Inegi y añadió que el debate principal debería ser cómo reactivar la economía.

"¿Qué vamos a hacer ante el escenario de esta recesión que se está viviendo? y de una crisis que va a generar un millón de personas, pero no solamente los trabajadores sino sus familias, lo que puede implicar que 3 o 4 personas más se vean afectadas por pérdida de empleo", expresó.

Ese hecho podría hacer que se incremente el número de pobres de 62 a 68.5 millones de personas, el gran problema es que la marginación es un problema que no ha logrado revertir el gobierno, pues hay problemas estructurales en la economía, por ejemplo, esta es la novena recesión en los últimos 40 años.

Dijo que el problema es que hay una elevada pobreza en el país y que México vive una recesión fuerte y no va a contar con Estados Unidos para recuperarse, por eso es conveniente generar un pilar de desarrollo industrial.

El también director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (Idic) añadió que el gobierno federal necesitará 400 mil millones de pesos adicionales para afrontar esta situación sanitaria y económica.