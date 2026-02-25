Concanaco reporta un millón de negocios afectados por violencia

La ola de violencia que se generó tras el abatimiento de uno de los líderes del narcotráfico más buscados, afectó aproximadamente a un millón de negocios de 24 entidades del país, informó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El líder del comercio organizado dijo que aproximadamente falta que un 5% de los negocios reabra con normalidad, porque el otro 95% ya opera regularmente.

La afectación también implica efectos a 4.8 millones de personas que laboran en ese millón de establecimientos, expuso.

En conferencia de prensa reiteró que por el cierre de los establecimientos y el que la gente se haya encerrado en sus casas durante el domingo y medio día del lunes los negocios registraron pérdidas económicas estimadas de entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, pero esa cifra se ajustará.

De la Torre de Stéffano añadió: "Esta no es una estadística fría, son familias, empleos y comercios que sostienen la vida cotidiana" y que ya no tienen miedo de abrir sus negocios, "ya tienen esperanza".

El presidente de la Confederación comentó: "Cada cortina abierta es confianza. Cada cortina cerrada es economía que se detiene. Incluso cuando no hay incidentes, los negocios, como ustedes saben, pagan el impuesto de protegerse. Y el costo total por inseguridad y delito en unidades económicas es de aproximadamente 124 mil millones de pesos.

De esa cifra, el 54% gasto preventivo y 46% son pérdidas directas, y explicó que la seguridad es la "condición para producir y para emplear y la extorsión es esa presión directa sobre la operación".

Señaló que, de debilitarse las estructuras delictivas en el país, podrían reducirse los delitos entre 10% y 20%, lo que permitiría que los negocios en lugar de gastar en seguridad, inviertan hasta 18 mil 645 millones de pesos anuales, equivalente al 0.08% o del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.