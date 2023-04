Condusef alerta de fraudes a clientes bancarios y comerciantes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), alertó que los fraudes cometidos contra usuarios de los bancos van en aumento. Esto ante un mayor grado técnico de grupos delictivos, incluso el monto que piden para extorsionar llega hasta los 100 mil pesos.

De acuerdo con el presidente del organismo, Óscar Rosado, los grupos que realizan operaciones fraudulentas contra usuarios de servicios financieros; aplican técnicas mucho más especializadas para aumentar el monto del robo a sus víctimas.

"Ese efecto ha hecho que migren a otro tipo de grupos con mucho mayor nivel técnico y alcance. Lo notamos en el rango de la queja. Tenemos rangos que van de mil, diez mil o 30 mil, hasta los 100 mil pesos. Los rangos que están por debajo de esa cantidad están notoriamente a la baja", dijo el funcionario.

Durante la firma del protocolo para mayor atención a adultos mayores entre Condusef y Banco Azteca, Rosado detalló que la operación es más visible en víctimas del sector financiero; pero el fraude también está operando en el sector comercio.

"El grado de sofisticación de estos grupos no es sólo en el sistema financiero, sino que también anda sobre el sistema mercantil, están avanzando y como decimos en la Condusef 'la transa no descansa'", explicó.



Banco Azteca refuerza atención para adultos mayores

Este martes, Banco Azteca, Afore Azteca y Seguros Azteca firmaron el protocolo de atención y servicio a las personas adultas mayores, para dar un trato digno, libre de todo tipo de discriminación, comprensible, adecuado e igualitario.

De acuerdo con la institución financiera, el banco cuenta con 13 millones de adultos mayores, por lo que los colaboradores de la firma deben tener, durante contactos presenciales o telefónicos, el respeto de los derechos humanos y la dignidad de este segmento de la población.

"No dudamos en sumarnos a esta valiosa iniciativa de Condusef, coincidimos en que los adultos mayores son un grupo vulnerable que demográficamente va en aumento en nuestra sociedad, y al que debemos dar un trato digno, seguro y profesional en todas las interacciones que tenemos con ellos. Estaremos trabajando en conjunto para generar procesos de mejora continua, promoviendo la educación financiera, la inclusión y una atención diferenciada", dijo el director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela.