Condusef lanza diplomado gratis de educación financiera

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Para quienes no lograron superar la cuesta de enero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) acaba de lanzar un diplomado gratuito de educación financiera y en El Universal te diremos todo lo que debes saber para inscribirte.

La Condusef en colaboración con el Banco de México, la Bolsa Institucional de Valores y el Instituto Nacional de la Economía Social, lanzaron el curso que va dirigido al público en general, interesado en fortalecer sus capacidades en el manejo del dinero, además de mejorar el aprovechamiento de servicios y productos financieros.

Este curso brindará las herramientas necesarias para manejar las finanzas con mayor seguridad, pues su plan de estudios abarca diversos temas de interés que ayudan a la economía familiar para guiar en cuestión de créditos, ahorros e inversiones.

El diplomado es gratuito y se impartirá 100% en línea con flexibilidad de horario y una duración de 150 horas, pues está diseñado para cursarlo durante 3 meses. Al finalizar, el organismo otorgará un diploma con valor curricular.

Las inscripciones estarán habilitadas del 3 al 26 de febrero en la siguiente liga: https://inscripcion-diplomado.condusef.gob.mx/

Una vez dentro de la página recuerda que debes ingresar al botón de "inscripción" y seleccionar la barra "Público en general". Posteriormente ingresa tus datos generales como nombre, edad y correo electrónico.