Confían ganar amparos interpuestos en contra de Ley antifactureros

Los 347 amparos que se han interpuesto en contra de la ley antifactureros contenida en la reforma penal fiscal, no se han resuelto hasta el momento y se espera que sean a favor del fisco, informó la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

"Tenemos 347 asuntos de personas que consideraron que la publicación y la vigencia de esta reforma se sentían vulnerados en sus derechos y recurrieron al amparo", dijo el subprocurador fiscal federal de Amparos, Félix Federico Palma.

Al participar en las primeras Jornadas Jurídicas, destacó que del total de todos los casos, el 85% los gana el abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por eso, confió que en que los asuntos relacionados con la reforma para combatir el uso de facturas electrónicas para respaldar las operaciones simuladas para atacar a los llamados factureros, también salgan victoriosos.

"No tenemos una sola suspensión decretada, los procedimientos siguen su curso en un solo juzgado y esperamos tener resultados positivos", manifestó.

La reforma penal fiscal considera como delincuencia organizada la defraudación fiscal por medio de facturas para evadir el pago de impuestos, lo que amerita prisión preventiva oficiosa.

Dio a conocer que en lo que va del año, se han interpuesto sólo 107 amparos en contra de la reforma fiscal del 2021, cuando se estimaba que fueran más, de los cuales 88 se han negado.

"Se esperaba una mayor cantidad de juicios, pero hasta el momento no se han recibido, lo cual es un reflejo de la labor que se hace y de este litigio tan fuerte que nos permite tener sentencias favorables", matizó.

Lo anterior desincentiva la presentación de juicios de amparo porque prácticamente no tienen un beneficio real respecto de los contribuyentes, expuso.

Detalló que se han inconformado 117 personas en contra de la miscelánea fiscal 2021 aprobada por el Congreso de la Unión.

Señaló que de los 107 de juicios recibidos, 92 son en contra de los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) promovidos por 102 contribuyentes, de los cuales a 76 se les ha negado, a dos se les concedió y 15 casos quedaron sin suspensión.

En contra de las Ley de Ingresos de la Federación se atendieron 11 juicios en donde a ocho se les negó y uno ganó.

Los inconformes con las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fueron tres y todos fueron rechazados, el único amparo que fue en contra de los cambios a la Ley del IVA/ISR fue negado.