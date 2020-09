Confianza de los consumidores, en su mejor nivel de 5 meses

Los consumidores mexicanos muestran el mejor ánimo de los últimos cinco meses, gracias a una mayor confianza sobre su propia situación económica ante la recuperación de empleos en agosto.

Tras tocar un mínimo de 31.2 puntos en mayo pasado, el indicador de confianza del consumidor se recuperó por tercer mes consecutivo y alcanzó 34.6 unidades en agosto, siendo el nivel más alto desde marzo, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia y se tuvieron que suspender actividades económicas no esenciales, para tratar de contener la propagación del Covid-19.

La recuperación se dio por una perspectiva más alentadora sobre la condición económica de las familias, después de que se recuperaron 93 mil empleos formales en agosto, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre marzo y julio de este año, el Covid-19 desapareció un millón 118 mil puestos de trabajo en el sector formal del país, borrando el equivalente a todas las plazas generadas entre 2018 y 2019, indican las cifras del IMSS.

En particular, destaca la opinión de los consumidores relacionada con la situación esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses con respecto a la actual, cuyo indicador tocó las 50 unidades, el umbral entre un balance optimista y pesimista, de acuerdo con las entrevistas cara a cara de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) que recaban de manera conjunta el Inegi y Banxico en 32 ciudades del país.

La ENCO forma parte de los censos y encuestas que se reanudaron en agosto después de la contingencia sanitaria, de manera que se concluye con la difusión de resultados de la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO), cuya información permitió difundir de manera experimental resultados en abril, mayo, junio y julio.

"Las primeras comparaciones permiten verificar que no existe diferencia estadística entre las estimaciones de entrevistas cara a cara y las entrevistas telefónicas, sin embargo, se continuará con dicho análisis", de acuerdo con el comunicado de prensa que el Inegi dio a conocer esta mañana.