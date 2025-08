Confianza empresarial en México mejora en julio

La percepción de los empresarios sobre la situación económica de su actividad y del país registró en julio una ligera mejora, luego de hilar dos meses sin cambios relevantes, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el séptimo mes del año, el Indicador Global de Opinión Empresarial, que es el promedio ponderado de los resultados de los cuatro sectores que lo integran, se situó en 49 puntos, cifra 0.4 unidades superior a junio, pese a ello se mantiene por quinto mes consecutivo por debajo del umbral de los 50 puntos, en terreno pesimista.

Dos de los cuatro sectores que lo integran reportaron un aumento en el mes de referencia, mientras que el segmento de los servicios privados no financieros observó el mayor avance con un alza mensual de un punto.

Los cinco indicadores que integran la confianza de los servicios privados no financieros observaron un incremento el mes pasado, donde el mayor amento fue el relacionado sobre si este es el mejor momento para invertir con un alza de 2.4 unidades.

Industria manufacturera registra un aumento

La confianza empresarial del sector manufacturero registró un aumento de 0.2 unidades en el séptimo mes del año. Dos de los componentes que integran el indicador subieron, destacando el momento adecuado para invertir con un incremento de 0.8 puntos.

Por el contrario, la construcción reportó un resultado negativo, registrando un descenso mensual de 0.4 puntos en julio, con cuatro de sus componentes presentaron retrocesos, en particular el relacionado con la situación económica futura de la empresa con una contracción de 1.8 unidades.

En el caso del sector comercio, la confianza empresarial observó también una disminución de 0.4 puntos el mes pasado. Tres de sus componentes reportaron disminuciones, donde sobresale el relacionado con si es el momento adecuado para invertir, con una contracción de 1.3 unidades.

En términos generales y con base en cifras desestacionalizadas, el indicador global de la opinión empresarial reportó una contracción anual de 4.5 unidades en julio de 2025.