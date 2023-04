Conoce cómo funciona en México el Buró de Crédito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Si en alguna ocasión has intentado solicitar un producto financiero, por ejemplo, una tarjeta de crédito bancaria, debes haber escuchado nombrar el Buró de Crédito o Círculo de Crédito, como parte del proceso para evaluar si tu trámite es procedente.

Sin embargo, por desconocimiento, suele creerse que estas instituciones son una especie de lista negra de deudores.

"Muchas personas creen que los burós son listas negras de deudores, que son los que rechazan créditos o llaman en la madrugada para cobrar. Esto es totalmente falso", explicó Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, institución con 20 años de trayectoria.

"Los burós son claves para empoderar a los usuarios de los servicios financieros. Gracias a ellos, las solicitudes de crédito se aprueban en menos tiempo y más personas tienen la posibilidad de convertir un crédito en una herramienta para alcanzar sus metas de vida", añadió.

Los burós de crédito o Sociedades de Información Crediticia (SIC) son instituciones de carácter privado que se encargan de recopilar la información de los acreditados, con el objetivo de que los oferentes de crédito puedan hacer una evaluación más efectiva y que este trámite se realice de forma sencilla y ágil, explicó.

"Hace algunos años, obtener una tarjeta de crédito era un trámite que podía durar hasta 15 días, o más, pues las instituciones financieras no contaban con información confiable para evaluar a los solicitantes de crédito o comprobar que las personas iban a pagar, hasta que entre 1990 y 1995, México vivió una crisis económica que elevó la tasa de desempleo, que hizo que las personas dejaran de pagar sus créditos y las instituciones crediticias empezaron a quebrar", recordó Ruiz Palmieri.

¿Qué hace el Buró de Crédito?

Las Sociedades de Información Crediticia (SIC) cumplen con tres funciones para facilitar el acceso a crédito en el país:

1) Ofrecer información a las empresas que ofrecen financiamiento para su toma de decisiones.

2) Apoyar a los consumidores con una referencia crediticia que le permita acceder al crédito con mayor facilidad.

3) Proporcionar información de tamaños y tendencias de las carteras y deudas en el país.

"Los burós de crédito no otorgan o niegan servicios financieros. La realidad es que apoyan a las instituciones financieras a tomar mejores decisiones. Su misión, al final del día, es facilitar el crédito a través de un historial, siempre y cuando el cliente lo autorice", recalcó Ruiz Palmieri.

Las SIC son importantes porque permiten evaluar no sólo el historial de pago, sino el nivel de endeudamiento de una persona. Con estos datos, tanto el cliente como el proveedor de servicios financieros pueden analizar si un usuario tiene la capacidad de adquirir un nuevo crédito.

"Su papel es imprescindible, ya que fungen como enlace entre los usuarios con bancos, cajas de ahorro, casas de empeño, compañías de venta por catálogo, arrendadoras, administradoras de carteras, establecimientos comerciales, microfinancieras, servicios e impuestos de gobierno, financieras automotrices, telefónicas y televisión de paga, así como tiendas departamentales y de autoservicio", afirmó el directivo.