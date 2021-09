Consar busca promover el ahorro voluntario entre socios de DiDi

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promoverán el ahorro voluntario entre las más de 150 mil personas que trabajan como repartidores o conductores de la aplicación DiDi.

A través de una alianza con la aplicación, la Consar emitirá información simplificada sobre la importancia y los beneficios del ahorro voluntario para el retiro.

Se emitirán alertas en momentos clave para los socios conductores y repartidores, como cuando depositan sus ingresos, o cuando estén utilizando la aplicación en su teléfono.

Además, se creará una página web que podrán visitar desde su teléfono donde encontrarán información y enlaces directos para consultar su Afore y la Afore Movil.

En conferencia de prensa, Víctor Baeza Bravo, vicepresidente de Operaciones de la Consar, dijo que al cierre de julio, hay 270 mil trabajadores independientes registrados en el Sistema de Ahorro para el Retiro que participan, pero no están ahorrando voluntariamente.

"Las tendencias regidas por el desarrollo tecnológico han modificado los hábitos de empleo a través de esquemas de contratación que facilitan el autoempleo a través de plataformas digitales que conectan a los consumidores con trabajos independientes", indicó.

En una encuesta realizada por DiDi entre mil 231 socios encontró que 54% de los conductores y 68% de los repartidores no han tomado medidas para financiar su vejez.

Y, aunque 83% de los conductores y 74% de los repartidores cuentan con una Afore, sólo 13% de los conductores y 10% de los repartidores realizaron una contribución voluntaria al sistema de pensiones en el último año.

Las aportaciones voluntarias que podrán hacer no tienen un mínimo o máximo, será la cantidad que el trabajador decida, pero no se pueden deducir de impuestos ya que se trata de ahorro a corto plazo.

DiDi detalló que 68% de los repartidores son menores de 35 años y el promedio de edad de los conductores es de 35 a 40 años.

Por su parte, Oliver Azuara, economista senior en la División de Mercados del BID, comentó que la pandemia ocasionó la pérdida de 31 millones de empleos en América Latna y el Caribe.

Por lo tanto, si se quiere tener una recuperación sostenible hacia 2025 es necesario impulsar la transformación digital siendo más inclusivos y promoviendo el ahorro para el retiro de los trabajadores independientes utilizando intervenciones basadas en la economía del comportamiento y nuevas tecnologías.

"Incluso el auto aseguramiento de los trabajadores puede ayudar a la recuperación de la región", apuntó.

La primera fase de la alianza con DiDi consistió en la realización de dos encuestas; la segunda etapa lanzará materiales de educación financiera y en la tercera etapa se diseñarán proyectos de mayor integración tecnológica.